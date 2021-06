EÚ vyzvala Rumunsko na dokončenie justičných reforiem

Brusel 8. júna (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v utorok svoju najnovšiu správu o vývoji v oblasti reformy súdnictva a boja proti korupcii v Rumunsku v kontexte jeho záväzkov v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (CVM).



Správa EK hodnotí pokrok dosiahnutý od októbra 2019 v rámci 12 odporúčaní z januára 2017 a ôsmich ďalších odporúčaní z novembra 2018. Podľa stanoviska EK je splnenie všetkých zostávajúcich odporúčaní nevyhnutné pre reformný proces a dokončenie mechanizmu spolupráce a overovania pre Rumunsko.



Komisia privítala skutočnosť, že Rumunsko v roku 2021 zaznamenalo nový impulz pre reformy a zvrátenie reformných ústupkov z obdobia rokov 2017 – 2019. Exekutíva EÚ očakáva, že rumunské orgány prevedú svoje záväzky do konkrétnych legislatívnych opatrení a že budú aktívne pokračovať v plnení všetkých ostatných odporúčaní.



Podľa správy EK môže Rumunsko splniť referenčné hodnoty mechanizmu spolupráce a overovania, ak bude pokračovať v súčasnom pozitívnom trende a implementuje príslušné reformy. Komisia však bude aj naďalej pozorne sledovať vývoj v tejto krajine prostredníctvom CVM, až kým nebudú splnené všetky referenčné hodnoty. Súčasne bude EK pokračovať v spolupráci s Rumunskom v rámci všeobecného mechanizmu právneho štátu, ktorý bol prijatý v roku 2020, rovnako ako so všetkými ostatnými členskými štátmi EÚ.



Mechanizmus spolupráce a overovania bol zavedený pri vstupe Rumunska a Bulharska do EÚ v roku 2007 ako prechodné opatrenie na uľahčenie snáh oboch krajín o reformu súdnictva a zintenzívnenie boja proti korupcii.