EÚ vyzvala Rusko, aby prestalo s jadrovými hrozbami
Putin tvrdí, že Rusko vždy striktne dodržiavalo svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT).
Autor TASR
Brusel 6. novembra (TASR) - Európska únia vo štvrtok vyzvala Rusko, aby prestalo s jadrovými hrozbami, a apelovala na všetky zúčastnené strany, aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli viesť k novým pretekom v zbrojení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu nariadil ministrom zahraničných vecí a obrany a najvyšším vojenským a bezpečnostným predstaviteľom, aby vypracovali návrhy pre obnovenie skúšok jadrových zbraní.
Putin vydal svoje nariadenie v reakcii na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého USA obnovia testovanie jadrových zbraní. Bývalý Sovietsky zväz vykonal poslednú jadrovú skúšku v roku 1990, Spojené štáty v roku 1992, Čína a Francúzsko v roku 1996.
Putin tvrdí, že Rusko vždy striktne dodržiavalo svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). Ak by Spojené štáty alebo akákoľvek iná jadrová veľmoc začali skutočne opäť testovať jadrové zbrane, Rusko by podľa Putina začalo tiež.
Trump minulú nedeľu v rozhovore pre televíziu CBS News vyhlásil, že Peking aj Moskva podľa neho jadrové testy vykonávajú, len o tom nehovoria.
Americký prezident Donald Trump v stredu počas prejavu na Americkom obchodnom fóre v Miami vyhlásil, že „možno“ s Čínou a Ruskom pracuje na pláne denuklearizácie. Uviedol to bez ďalších podrobností.
