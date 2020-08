EÚ vyzvala Rusko na transparentné vyšetrovanie Navaľného stavu

Brusel 25. augusta (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pondelok vyzval ruské úrady na začatie "nezávislého a transparentného vyšetrovania" zrejmej otravy jedného z hlavných predstaviteľov ruskej opozície a dlhoročného kritika Kremľa Alexeja Navaľného.



Borrell podľa agentúry AFP uviedol, že Európska únia "dôrazne odsudzuje to, čo vyzerá ako pokus o usmrtenie Navaľného".



Šéf diplomacie EÚ sa takto vyjadril len niekoľko hodín po tom, ako lekári berlínskej nemocnice Charité, kde je Navaľnyj od soboty hospitalizovaný, informovali, že výsledky klinických testov naznačujú, že bol otrávený.



"Je nevyhnutné, aby ruské úrady začali viesť - bez ďalších odkladov - nezávislé a transparentné vyšetrovanie vo veci otravy pána Navaľného," uviedol Borrell vo vyhlásení. "Ruský ľud aj medzinárodné spoločenstvo si žiadajú fakty ohľadom otravy pána Navaľného. Voči tým, ktorí za ňu môžu, musí byť vyvodená zodpovednosť," dodal.



Krátko pred Borrellom sa v rovnakom duchu vyjadrila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Tá v spoločnom vyhlásení so šéfom nemeckej diplomacie Heikom Maasom v pondelok vyzvala Rusko, aby dôkladne a transparentne celý prípad vyšetrilo a vyvodilo zodpovednosť za pravdepodobnú otravu voči tým, ktorí ju zavinili.



Navaľnyj je v umelom spánku, no nehrozí mu akútne nebezpečenstvo, uviedli v pondelok lekári berlínskej nemocnice Charité, kde je od soboty hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti. Lekári v Charité poukázali v pondelok aj na jeho pravdepodobnú otravu. Z výsledkov ich klinických testov totiž vyplýva, že v jeho tele Navaľného sa našli "inhibítory cholinesterázy". O akú konkrétnu látku však ide, zatiaľ nie je známe.



Hlavný toxikológ nemocnice v sibírskom Omsku, kde Navaľného minulý týždeň hospitalizovali s príznakmi údajnej otravy, im o niekoľko hodín neskôr oponoval tvrdením, že testy na prítomnosť toxickej látky zo skupiny inhibítorov cholinesterázy v Navaľného tele boli negatívne.



Dlhoročného kritika Kremľa Navaľného, previezli letecky do Berlína z nemocnice v sibírskom meste Omsk, v ktorej ho po núdzovom pristátí na tamojšom letisku vo štvrtok 20. augusta hospitalizovali.



Počas letu zo sibírskeho Tomska mu totiž prišlo nevoľno a neskôr stratil vedomie. Ruskí lekári, ktorí ho ošetrovali ako prví, pripísali jeho stav metabolickej poruche. Jeho tím však predpokladá, že bol otrávený.