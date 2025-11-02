Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
EÚ vyzvala úrady v Tanzánii, aby zabránili ďalšiemu násiliu po voľbách

Policajti hliadkujú na uliciach v Zanzibare počas parlamentných a prezidentských volieb v Tanzánii vo štvrtok 30. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Prezidentka Hassanová podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila v stredajších voľbách s výraznou prevahou, keď získala takmer 98 percent hlasov.

Autor TASR
Brusel 2. novembra (TASR) - Európska únia v nedeľu vyzvala úrady v Tanzánii, aby zabránili ďalšiemu násiliu po prezidentských voľbách, v ktorých bola opätovne zvolená Samia Suluhu Hassanová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Dôveryhodné správy o veľkom počte obetí a vážnych zraneniach sú mimoriadne znepokojujúce. EÚ naliehavo vyzýva orgány, aby zachovali maximálnu zdržanlivosť s cieľom chrániť ľudské životy,“ uviedla vo vyhlásení šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová.

Podľa jej slov je EÚ „hlboko znepokojená“ pretrvávajúcim násilím, blokovaním prístupu na internet a správami o nezrovnalostiach počas volieb.

„EÚ vyzýva na prepustenie všetkých zadržaných politikov a na transparentný a spravodlivý súdny proces s tými, ktorí boli zatknutí,“ zdôraznila Kallasová a vyzvala na dôkladné vyšetrenie hlásených prípadov násilia a únosov.

Prezidentka Hassanová podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila v stredajších voľbách s výraznou prevahou, keď získala takmer 98 percent hlasov. Viacerí poprední opoziční predstavitelia boli pred hlasovaním uväznení alebo im bolo znemožnené kandidovať. Samotné voľby vyvolali v krajine vlnu pouličných protestov, počas ktorých podľa opozície zahynuli stovky ľudí po zásahoch bezpečnostných síl.
