EÚ vyzvalo firmu AstraZeneca, aby splnila záväzky o dodávke vakcín

Na archívnej snímke z 18. júla 2020 logo britsko-švédskeju farmaceutickej firmy AstraZeneca v britskom meste Cambridge. Foto: TASR/AP

Brusel 25. januára (TASR) - Európska únia vyzvala v pondelok farmaceutickú spoločnosť AstraZeneca, aby splnila svoje záväzky týkajúce sa dodávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.Vakcína od AstraZeneca je v posledných fázach procesu schvaľovania Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Ak budú splnené všetky požiadavky, môže Európska komisia (EK) ešte do konca tohto týždňa odporučiť povolenie tejto očkovacej látky na jednotný trh EÚ." uviedla v pondelok eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová.Cez víkend zaslala farmaceutickej spoločnosti list, v ktorom zdôraznila, že EÚ predfinancovala vývoj vakcíny a jej výrobu a chce vidieť návratnosť tejto investície. "" uviedla komisárka.Aj o týchto otázkach sa v pondelok diskutovalo v spoločnom riadiacom výbore EK a 27 členských štátov EÚ so zástupcami spoločnosťou AstraZeneca. Komisia zároveň navrhla, aby sa čo najskôr zaviedol mechanizmus transparentnosti vývozu vakcín z EÚ. To znamená, že v budúcnosti budú musieť všetky spoločnosti v EÚ vyrábajúce vakcíny proti COVID-19 včas oznámiť, že majú v pláne exportovať vakcíny do tretích krajín.Únia podporila rýchly vývoj a výrobu viacerých typov vakcín proti COVID-19 u viacerých výrobcov celkovou sumou 2,7 miliárd eur.