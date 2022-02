EÚ vyzýva Bielorusko, aby sa nezapojilo do útoku voči Ukrajine

Brusel 24. februára (TASR) - Šéf Európskej rady Charles Michel vyzval vo štvrtok Bielorusko, aby sa nezapojilo do ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Môžete sa rozhodnúť, že sa nepripojíte k tomuto deštruktívnemu kroku Ruska. Môžete sa rozhodnúť, že sa nebudete podieľať na tejto zbytočnej tragédii namierenej voči vašim susedom na Ukrajine," uviedol Michel pred novinármi v sídle NATO v Bruseli.



Ruské armádne konvoje vstúpili vo štvrtok na Ukrajinu aj z Bieloruska. Moskva má v Bielorusku, ktoré je dlhoročným spojencom Ruska, vojakov už niekoľko týždňov, údajne tam boli na vojenskom cvičení. Podľa Kyjeva využívajú ruské sily na ostreľovanie ukrajinských jednotiek aj pozície na bieloruskom území.



Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vo štvrtok uviedol, že bieloruské jednotky sa v súčasnosti na ruskej invázii na Ukrajine nezúčastňujú, avšak v prípade potreby by sa do nej mohli zapojiť.