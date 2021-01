EÚ vyzýva Čínu na prepustenie predstaviteľov opozície v Hongkongu

Brusel 6. januára (TASR) - Európska únia vyzvala v stredu na prepustenie desiatok opozičných predstaviteľov zadržaných v Hongkongu a uviedla, že v súvislosti s touto policajnou akciou zvažuje možné uvalenie ďalších sankcií na Čínu. Podľa agentúry AP to novinárom povedal hovorca Európskej komisie Peter Stano.



"V súčasnosti analyzujeme situáciu a uvažujeme, ako by sme mali reagovať. Medzi možnosťami sú napríklad aj sankcie," priblížil Stano.



Akékoľvek sankcie by však podľa hovorcu EK museli byť jednohlasne schválené všetkými 27 štátmi eurobloku - tak, ako tomu bolo aj vlani v júli. Vtedy EÚ uvalila na Peking sankcie za to, že prijal kontroverzný zákon o národnej bezpečnosti, zameraný proti disidentom v Hongkongu, cituje AFP z vyjadrenia Petra Stana.



Polícia zatkla v stredu v skorých ranných hodinách v Hongkongu za podvratnú a protištátnu činnosť dovedna 53 opozičných politikov a aktivistov.



"Vyzývame na okamžité prepustenie týchto zatknutých ľudí," uviedol Stano.



Zadržaní politici a aktivisti sú podozriví z podvratných aktivít na základe uvedeného zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu. Zákon bol prijatý minulý rok v júni a umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou.



Osobám zadržaným na základe tejto legislatívy hrozia väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.