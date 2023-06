EÚ vyzýva členov, aby prispeli k 3D digitalizácii kultúrneho dedičstva

Brusel 21. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu spustila projekt s názvom "Twin It! 3D iniciatíva pre európsku kultúru", v rámci ktorého vyzvala ministerstvá kultúry z 27 členských krajín EÚ, aby vybrali a odovzdali jedno trojrozmerné (3D) digitalizované dielo svojho kultúrneho dedičstva do spoločnej európskej databázy. Informuje spravodajca TASR.



Spoločná európska databáza pre kultúrne dedičstvo funguje v rámci širšej iniciatívy Europeana. Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v správe pre médiá pripomenul, že Europeana v súčasnosti poskytuje prístup k 57 miliónom položkám kultúrneho dedičstva, ale iba 0,01 percenta z nich je v 3D podobe.



"Využime technologické príležitosti na zachovanie nášho európskeho kultúrneho dedičstva pre budúce generácie," vyhlásil Breton. Od projektu si sľubuje podporu inovácií nielen v kultúrnom a kreatívnom sektore, ale aj vo vzdelávaní, cestovnom ruchu a pri budovaní inteligentných miest.



Komisia vo svojom odporúčaní o spoločnom európskom dátovom priestore pre kultúrne dedičstvo z roku 2021 vyzvala členské štáty, aby do roku 2030 digitalizovali všetky pamiatky a lokality, ktorým hrozí degradácia, a aspoň polovicu tých, ktoré sú často navštevované turistami. Projekt "Twin It!" má prispieť k dosiahnutiu týchto ambicióznych cieľov.



Digitalizáciu diel kultúrneho dedičstva bude podporovať aj Cloud európskeho kultúrneho dedičstva, ktorý sa v súčasnosti pripravuje a má spájať inštitúcie a profesionálov v oblasti kultúrneho dedičstva.



Celoeurópska 3D zbierka najreprezentatívnejšieho kultúrneho dedičstva bude predstavená počas podujatia na vysokej úrovni v Bruseli, ktoré je naplánované na jar 2024, a širokej verejnosti bude prístupná online.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)