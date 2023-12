EÚ vyzýva Irán, aby prepustil väzneného švédskeho diplomata Floderusa

Brusel 10. decembra (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v nedeľu opäť vyzval Irán, aby prepustil väzneného švédskeho diplomata Európskej únie Johana Floderusa. Švédske ministerstvo zahraničných vecí pritom v sobotu informovalo, že sa s ním v Iráne začal súdny proces. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"EÚ naďalej vyzýva na okamžité prepustenie Johana Floderusa. Vytrvalo upozorňujem na tento prípad a pri každej príležitosti a každom kontakte s iránskymi orgánmi už od zadržania žiadam o jeho prepustenie. V úzkej spolupráci so švédskymi orgánmi, ktoré nesú konzulárnu zodpovednosť, sa od nich snažíme získať vysvetlenie a ďalšie informácie," uviedol Borrell vo svojom vyhlásení.



Floderus (33) pracoval od roku 2021 pre zastúpenie EÚ v Afganistane. Zadržali ho na teheránskom letisku vlani 17. apríla, keď sa vracal domov z dovolenky s priateľmi. Umiestnili ho pritom do notoricky známeho teheránskeho väzenia Evín.



Justičné orgány v Iráne v septembri informovali, že Floderusa zadržali, pretože sa počas svojho pobytu v islamskej republike "dopustil zločinov". Nespresnili však, akých "zločinov" sa údajne dopustil. Borrell vtedy vyhlásil, že Floderus je nevinný a "neexistujú dôvody na jeho zadržiavanie".



Mnohé západné štáty a skupiny na ochranu ľudských práv tvrdia, že Irán uplatňuje takzvanú rukojemnícku diplomaciu, v rámci ktorej si chce zadržiavaním občanov zo západných krajín vynútiť rôzne ústupky, napríklad prepustenie odsúdených Iráncov.



Správa o súdnom procese s Floderusom prišla v čase, keď právnik rodiny zosnulej iránskej Kurdky Mahsy Amíníovej uviedol, že jej rodine zakázali vycestovať do Francúzska, kde mali za ňu prevziať Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, ktorú jej posmrtne udelil Európsky parlament udelil.



Len 22-ročná Amíníová zomrela vlani v septembri vo väzbe po tom, ako ju v Teheráne zatkla mravnostná polícia za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien. Jej smrť vtedy vyvolala v Iráne rozsiahle protivládne protesty.