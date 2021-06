EÚ vyzýva Johnsona, aby plne implementoval protokol o Severnom Írsku

Na archívnej snímke britský premiér Boris Johnson 14. mája 2021 v Londýne. Foto: TASR/AP

Brusel 10. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson musí rešpektovať princípy "" a plne implementovať ustanovenia pobrexitovej dohody týkajúce sa Severného Írska. Vyhlásili to predstavitelia Európskej únie pred začiatkom summitu skupiny G7, ktorý sa vo štvrtok a piatok koná v anglickom grófstve Cornwall, informoval denník The Guardian." povedala na štvrtkovej tlačovej konferencii šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zdôraznila, že "".Predseda Európskej rady Charles Michel uviedol, že Johnsonovo správanie vyvoláva v radoch členských štátov EÚ rastúce znepokojenie. "" zdôraznil.Von der Leyenová taktiež upozornila na nevyhnutnosť dodržiavania brexitovej dohody, ktorú podpísali - ako zdôraznila - obe strany - Londýn i EÚ. "" dodala.Počas summitu G7 v Británii sa uskutoční aj trojstranné stretnutie Johnsona, Michela a Leyenovej.Eurokomisia začala v marci podnikať právne kroky proti Británii v súvislosti s novým porušením podmienok dohody o brexite z roku 2019; okrem iného aj pre nedodržanie dôležitých ustanovení protokolu o Írsku a Severnom Írsku.Brusel a Londýn vedú spor o výrobky vstupujúce na územie Spojeného kráľovstva zo Severného Írska po tom, ako Londýn v marci jednostranne odložil zavedenie kontrol bezpečnosti potravín. Predstavitelia EÚ kritizovali pozastavenie výstavby hraničných kontrolných bodov v prístavom v Severnom Írsku, ako aj to, že nebolo prijatých dostatok zamestnancov, ktorí by kontroly vykonávali a nevznikli ani systémy na trasovanie tovarov. Takýmto krokom porušil podmienky dohody o brexite, ktorá zahŕňa aj protokol o hraničnom režime medzi Írskom a Severným Írskom.Tento protokol bol navrhnutý na ochranu ustanovení z Veľkopiatkovej dohody dosiahnutej v roku 1998 a na udržanie otvorených hraníc medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko, ktorá zostáva súčasťou jednotného trhu EÚ.Únia trvá na tom, aby sa britská vláda vzdala podobných jednostranných opatrení a dôsledne implementovala prijaté dohody, inak hrozí právnymi následkami.