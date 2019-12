EÚ vyzýva na formuláciu silného posolstva počas summitu v Madride

Madrid 14. decembra (TASR) - Európska únia v sobotu uviedla, že klimatický summit OSN (COP25) v Madride musí vyslať rozhodný signál, že jednotlivé krajiny sú pripravené spraviť viac pre znižovanie emisií skleníkových plynov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Fínska ministerka životného prostredia Krista Mikkonenová v mene eurobloku na záverečnom zasadnutí povedala, že "bude nemožné odísť" zo summitu bez toho, aby sa jednotlivé štáty dohodli na "rozhodnom posolstve", čo sa týka zvýšeného úsilia o znižovanie emisií v nasledujúcom roku, keď parížska klimatická dohoda vstúpi do svojej kľúčovej implementačnej fázy.



"Je tu niečo, čo od nás tí vonku očakávajú, a my musíme počúvať ich volanie," povedala Mikkonenová.



Túto výzvu Európskej únie podporili aj Nepál, Švajčiarsko, Uruguaj a Marshallove ostrovy.



Podľa pozorovateľov najnovšiemu návrhu, ktorý vypracovalo Čile predsedajúce klimatickému summitu, chýbajú silné záväzky, ktoré by naštartovali pravidlá vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody z roku 2015.



Krajinami, ktoré predstavujú najväčšie prekážky pre podniknutie významných krokov v oblasti ochrany klímy, sú podľa výkonnej riaditeľky environmentálnej organizácie Greenpeace International Jennifer Morganovej Spojené štáty, Japonsko a Brazília.



Záverečné plenárne zasadnutie delegátov bolo pôvodne naplánované na piatkový večer, avšak keďže k tomuto bodu nebol doriešený ani jeden z hlavných bodov rokovaní, zástupcovia 196 krajín a Európskej únie pokračujú aj v sobotu.



Cieľmi klimatického summitu, ktorý sa začal 2. decembra, sú sformulovanie záverečného vyhlásenia, dohoda o financovaní opatrení na ochranu klímy v chudobnejších krajinách, stanovenie pravidiel pre obchodovanie s emisnými povolenkami a určenie podoby ďalšej medzinárodnej spolupráce pri ochrane klímy.