EÚ vyzýva na implementáciu dohôd Ruska a Ukrajiny o vývoze obilia

Brusel/Istanbul/Washington 22. júla (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v piatok vyzval na urýchlenú implementáciu dohôd podpísaných zástupcami Ukrajiny a Ruska v Istanbule, ktoré majú umožniť vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. Informuje o tom TASR na základe Borrellovho tweetu.



Agentúra AFP, odvolávajúca sa na diplomatické zdroje, predtým napísala, že vývoz obilia z Ukrajiny by sa prakticky mohol začať do polovice augusta.



"Ruská nezákonná invázia na Ukrajinu vystavila milióny ľudí hrozbe hladu. Dnešná dohoda z Istanbulu je krokom správnym smerom," napísal Borrell, ktorý ocenil sprostredkovateľskú úlohu OSN a Turecka. V mene EÚ sa zaviazal pomáhať Ukrajine s vývozom obilia.



Generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý podľa vlastných slov pracoval na sprostredkovaní dohody od apríla a zúčastnil sa aj na jej slávnostnom podpísaní v Istanbule, pre BBC povedal, že to považuje za pravdepodobne najdôležitejšiu vec, akú dosiahol vo svojej súčasnej funkcii.



Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová uviedla, že podľa jej krajiny za riadnu implementáciu dohôd bude niesť zodpovednosť Rusko, napísal web denníka The Guardian.



Spojené štáty podľa agentúry Reuters tiež vyzvali Čínu, aby prestala hromadiť obilie vo svojich skladoch a poskytla ho aj krajinám v núdzi.



Príslušný dokument za Rusko v Istanbule podpísal minister obrany Sergej Šojgu a za Ukrajinu minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov. Ukrajinskí predstavitelia odmietli podpísať ten istý dokument ako Rusi z dôvodu ruskej vojenskej agresie v ich krajine.



Až do 25 miliónov ton pšenice a ďalších obilnín uviazlo v ukrajinských prístavoch, ktoré zablokovali jednak ruské vojnové lode, ako aj míny, ktoré tam Kyjev umiestnil v obave z ruského útoku. Blokáda spôsobila výrazný nárast cien potravín na celom svete a vyvolala tiež obavy z hladomoru obzvlášť v najchudobnejších krajinách sveta.