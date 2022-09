EÚ vyzýva na väčšiu pripravenosť na lesné požiare do budúcnosti

Brusel 6. septembra (TASR) - Európa má nedostatok kapacít na boj s ničivými lesnými požiarmi. Upozornil na to eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič po skončení pondelňajšieho neformálneho stretnutia 30 ministrov zodpovedných za civilnú ochranu v členských štátoch EÚ a v účastníckych štátoch Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.



Lenarčič po skončení neformálnych rokovaní v Bruseli, na ktorých Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner, upozornil, že európske krajiny majú stále nedostatok kapacít na boj s týmito doteraz najničivejšími lesnými požiarmi.



Pripomenul, že do polovice augusta lesné požiare od začiatku tohto roka v Európe spálili viac ako 700.000 hektárov, čo je najviac od roku 2006.



"Od júna sme prostredníctvom Európskeho mechanizmu civilnej ochrany dostali 11 žiadostí o pomoc a musím povedať, že na európskej úrovni sme dosiahli náš kapacitný limit," skonštatoval Lenarčič. Dodal, že Koordinačné centrum pre núdzové reakcie koordinovalo 33 nasadení hasičských lietadiel a osem vrtuľníkov.



Podľa jeho slov však extrémne požiare v niektorých členských štátoch mechanizmu civilnej ochrany neviedli k žiadosti o pomoc, pretože dotknutá krajina vedela, že už nie je k dispozícii žiadna kapacita na pomoc.



Najväčšou výzvou sú podľa eurokomisára letecké hasiace systémy. Vysvetlil, že spôsob, akým je teraz trh organizovaný, si vyžaduje okamžite konať, ak sa chce Európa vyhnúť nedostatku hasičských vrtuľníkov a lietadiel v budúcom roku. "To znamená, že musíme rezervovať dodatočnú kapacitu na komerčnom trhu už teraz, pre budúce leto," odkázal.



Európska komisia, ktorá v úzkej spolupráci s českým predsedníctvom v Rade EÚ pripravila toto neformálne stretnutie na vysokej úrovni, oznámila, že už pracuje na opatreniach pripravenosti na budúci rok.



Lenarčič upozornil, že tohoročná "rekordná sezóna" lesných požiarov naznačila, že tieto požiare sa stali celoeurópskym problémom, ktorý sa týka všetkých.



"Zatiaľ čo naše pohotovostné služby sú stále aktívne pri monitorovaní a kontrole požiarov, my ako tvorcovia politiky sa musíme pozerať do budúcnosti a rýchlo a rozhodne sa politicky zaviazať, že urobíme viac, na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ, s cieľom zlepšiť pripravenosť pre budúce sezóny lesných požiarov, aby sme sa vyhli najhoršiemu," opísal situáciu Lenarčič.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)