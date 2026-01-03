< sekcia Zahraničie
EÚ vyzýva na zdržanlivosť a dodržiavanie medzinárodného práva
Na americké útoky už reagovalo aj viacero členských štátov EÚ.
Autor TASR
Brusel 3. januára (TASR) - Európska únia v sobotu vyzvala na „zdržanlivosť“ a dodržiavanie medzinárodného práva vo Venezuele po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že americké sily vykonali rozsiahly útok na krajinu a zajali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„EÚ opakovane vyhlásila, že Maduro nemá legitimitu, a obhajovala mierový prechod,“ napísala na sociálnej sieti X šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. „Za každých okolností sa musia dodržiavať zásady medzinárodného práva a Charta OSN. Vyzývame na zdržanlivosť,“ napísala.
Na americké útoky už reagovalo aj viacero členských štátov EÚ. Španielsko vyzvalo na deeskaláciu napätia a zdržanlivosť a ponúklo sprostredkovať dialóg medzi vládou v Caracase a Washington s cieľom dosiahnuť mierové riešenie aktuálnej krízy prostredníctvom rokovaní.
Nemecké ministerstvo zahraničných vecí pre AFP uviedlo, že situáciu monitoruje. Berlín dodal, že zasadá vládny krízový tím a že vláda úzko spolupracuje so svojimi partnermi. V podobnom duchu sa vyjadril aj úrad talianskej premiérky Giorgii Meloniovej
Americké útoky na Venezuelu medzičasom odsúdili spojenci vlády v Caracase vrátane Ruska, Iránu, Kolumbie a Kuby.
