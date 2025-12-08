Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EÚ vyzýva na zdržanlivosť po potýčkach medzi Thajskom a Kambodžou

Konflikt vyvoláva dlhodobý spor o hranice vytýčené počas francúzskej koloniálnej nadvlády v tejto oblasti, pričom obe strany si nárokujú niekoľko chrámov, ktoré sa nachádzajú v pohraničí.

Brusel 8. decembra (TASR) - Európska únia v pondelok vyzvala Thajsko i Kambodžu, aby „prejavili maximálnu zdržanlivosť“ po obnovení bojov v ich spornom pohraničí a naliehavo vyzvala obe krajiny, aby sa vrátili k pozastavenej mierovej dohode. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Nedávna prestrelka medzi Kambodžou a Thajskom predstavuje eskaláciu nepriateľských akcií,“ uviedla hovorkyňa diplomatickej služby Únie.

EÚ vyzýva obe krajiny, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť a vrátili sa k spoločnému vyhláseniu podpísanému 26. októbra a k opatreniam na budovanie dôvery, ktoré sú v ňom stanovené,“ dodala.

Na zdržanlivosť vyzval obe krajiny v pondelok aj generálny tajomník OSN António Guterres, píše AFP.

Thajsko podniklo v pondelok letecké útoky na susednú Kambodžu a pri najnovšej vlne vzájomných ozbrojených potýčok zahynul najmenej jeden thajský vojak a štyria kambodžskí civilisti. Z obnovenia bojov v spornom pohraničí sa navzájom obviňujú obe strany.

Konflikt vyvoláva dlhodobý spor o hranice vytýčené počas francúzskej koloniálnej nadvlády v tejto oblasti, pričom obe strany si nárokujú niekoľko chrámov, ktoré sa nachádzajú v pohraničí.
