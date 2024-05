EÚ vyzýva Rusko na zastavenie eskalácie napätia

Brusel 6. mája (TASR) - Ruské vojenské cvičenie, ktoré bude zahŕňať nácvik použitia taktických jadrových zbraní, je "ďalším dôkazom, že Kremeľ má záujem len na ďalšej eskalácii situácie, ktorú spôsobila jeho nezákonná agresia voči Ukrajine". Uviedol to v pondelok hovorca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť Peter Stano, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Vyzývame Rusko, aby zastavilo eskaláciu a nezodpovednú rétoriku," povedal Stano. Dodal, že Moskva by mala zastaviť agresiu voči Ukrajine a "súvisiace porušovanie medzinárodných záväzkov, ku ktorým sa Rusko zaviazalo".



"Nezodpovednú rétoriku" Ruska kritizovali v pondelok aj Spojené štáty, napísala agentúra AFP. "Toto je príklad nezodpovednej rétoriky, ktorej sme boli zo strany Ruska svedkami aj v minulosti. Je úplne nevhodná vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu," uviedol Pentagónu Pat Ryder. "Nezaznamenali sme žiadnu zmenu v pozícii ich strategických síl... Budeme pokračovať v monitorovaní," povedal.



Ruské ministerstvo obrany v pondelok informovalo, že na príkaz prezidenta Vladimira Putina začalo s prípravami na vojenské cvičenie, ktoré bude zahŕňať nácvik použitia taktických jadrových zbraní.



Cvičenie sa uskutoční v blízkej budúcnosti a je zamerané na "zabezpečenie územnej celistvosti a suverenity Ruska v reakcii na provokatívne vyhlásenia a vyhrážky niektorých západných predstaviteľov voči Ruskej federácii", priblížil ruský rezort obrany. Budú do neho zapojené raketové formácie Južného vojenského okruhu, letectvo a námorné sily.



Južný vojenský okruh hraničí s Ukrajinou a zahŕňa aj okupované ukrajinské územia, pripomína AFP.