EÚ vyzýva Senegal na zaistenie základných slobôd občanom

Brusel 11. februára (TASR) - Európska únia v nedeľu vyzvala úrady v Senegale, aby tamojším obyvateľom zaistili základné slobody. Reagovala tak na nepokoje, ktoré v tejto západoafrickej krajine vypukli po odklade prezidentských volieb a vyžiadali si už tretiu obeť. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



Úradujúci prezident Macky Sall minulý víkend oznámil odloženie prezidentských volieb, ktoré sa pôvodne mali konať 25. februára. Tento krok odôvodnil sporom medzi senegalským parlamentom a Ústavnou radou v súvislosti s potenciálnymi uchádzačmi, ktorým bolo znemožnené kandidovať.



Sall povedal, že chce začať proces "upokojenia a zmierenia" v krajine a zopakoval svoj záväzok nekandidovať na tretie funkčné obdobie. Podľa AFP odročenie volieb uvrhlo Senegal do jednej z najhorších kríz od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1960.



Protestujúci proti odkladu sa dostali s bezpečnostnými zložkami do konfliktu, ktorý začína byť čoraz viac násilnejší. Senegal bol pritom považovaný za oázu stability a demokracie v západnej Afrike - regióne zmietanom prevratmi a nepokojmi, píše AFP.



Od minulého týždňa v krajine zahynuli tri osoby. Šestnásťročný chlapec zomrel v sobotu večer v nemocnici po tom, čo utrpel zranenie v meste Ziguinchor. Podľa nemenovaného zdroja a miestneho politika ho strelili do hlavy. Ďalší dvaja mladiství prišli o život po protestoch v hlavnom meste Dakar a v meste Saint-Louis na severe krajiny.



"EÚ vyjadruje sústrasť príbuzným mŕtvych a vyzýva štátne orgány, aby zaručili základné slobody," uviedla na sociálnej sieti X hovorkyňa diplomacie EÚ.



Americký Úrad pre africké záležitosti vyjadril sústrasť rodinám a priateľom obetí a vyzval "prezidenta Salla, aby obnovil harmonogram volieb, dôveru a vniesol do situácie pokoj".



Senegalský parlament minulý týždeň v pondelok podporil krok prezidenta a súhlasil Salla ponechať v úrade, kým sa jeho nástupca neujme funkcie. Podľa AFP sa tak stane najbližšie až začiatkom roku 2025. Sallovo druhé funkčné obdobie sa malo pôvodne skončiť 2. apríla.