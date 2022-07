EÚ vyzýva Sev.Macedónsko, aby podporilo navrhovanú dohodu s Bulharskom

Skopje 6. júla (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel v utorok naliehal na Severné Macedónsko, aby podporilo Francúzskom navrhovaný kompromis o ukončení jeho sporu so susedným Bulharskom. Tento spor blokuje snahy Skopje o vstup do Európskej únie, informovala agentúra AP.



Francúzsky návrh predložil prezident Emmanuel Macron, ktorý ho označil za kompromisné riešenie. V samotnom Severnom Macedónsku však návrh vyvolal kritiku i pouličné protesty - ten posledný sa v Skopje konal v utorok.



Prezident Severného Macedónska Stevo Pendarovski a vláda podporili navrhovanú dohodu, ktorá požaduje, aby krajina vo svojej ústave uznala existenciu bulharskej menšiny. Ustanovuje sa v nej aj pravidelné vyhodnocovanie stavu riešenia bilaterálneho sporu medzi Bulharskom a Severným Macedónskom.



Hlavná opozičná strana VMRO-DPMNE (Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty), mnohí odborníci na medzinárodné právo a občianske organizácie však francúzsky návrh odmietli.



Tvrdia, že uprednostňuje bulharské požiadavky, ktoré spochybňujú názory v Severnom Macedónsku na regionálnu históriu, jazyk, identitu a kultúrne dedičstvo.



AP pripomenula, že Bulharsko ako člen EÚ má právomoc zablokovať žiadosť svojho suseda na vstup do EÚ.



Na utorkovej spoločnej tlačovej konferencii s predsedom vlády Severného Macedónska Dimitarom Kovačevským Michel označil francúzsky návrh riešenia sporu za príležitosť, ktorú neslobodno premeškať.



Dodal, že ak Severné Macedónsko návrh prijme, cesta k začatiu prístupových rokovaní s EÚ by sa mohla otvoriť v priebehu niekoľkých dní.



Kovačevski zopakoval svoju podporu tomuto návrhu, ktorý označil za vyvážený, a dodal, že "naším cieľom je začať rozhovory o členstve."



Bulharsko už formálne prijalo francúzsky návrh, ktorý si teraz vyžaduje podporu parlamentu Severného Macedónska.



Bulharsko trvá na tom, aby Severné Macedónsko oficiálne uznalo, že jeho jazyk má bulharské korene, uznalo bulharskú menšinu a prestalo s "nenávistnými prejavmi" voči Bulharsku.



Severné Macedónsko je kandidátom na členstvo v EÚ už 17 rokov. V roku 2020 dostalo "zelenú" na začatie prístupových rokovaní, no dátum ich začiatku nebol stanovený.



Pred tým, ako svoje námietky voči Skopje vznieslo Bulharsko, Severné Macedónsko urovnalo desaťročia trvajúci spor s ďalším susedom a členom EÚ - Gréckom.



Spor s Gréckom sa vyriešil pridaním slova "Severný" k predchádzajúcemu názvu "Macedónsko". Pôvodný názov Grécku prekážal, pretože implikoval nároky na územie, históriu a kultúrne dedičstvo.



Spor s Bulharskom zastavil aj postup ďalšej balkánskej krajiny - Albánska - smerom k členstvu v EÚ. Únia totiž považuje túto dvojicu štátov - Albánsko a Severné Macedónsko - za akýsi "politický balík".



Severné Macedónsko, Bulharsko a Albánsko sú členmi NATO, pripomenula AFP.