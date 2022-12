EÚ vyzýva susedné krajiny na ďalšie úsilie pri bezvízovom režime

Brusel 5. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok predložila 5. správu o monitorovaní bezvízového režimu EÚ s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou, Severným Macedónskom a Srbskom, ako aj s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia uviedla, že hodnotené krajiny naďalej spĺňajú požiadavky na liberalizáciu vízového režimu a dosiahli pokrok pri plnení minuloročných odporúčaní a upozornila na oblasti, v ktorých je potrebné ďalšie úsilie zo strany každej krajiny.



Krajiny tiež prijímali opatrenia na riešenie nelegálnej migrácie. Ďalšie kroky sú potrebné na zosúladenie s vízovou politikou EÚ, čo je kľúčové pre fungovanie bezvízového režimu s Úniou. V opačnom prípade to môže viesť k nárastu nelegálnych príchodov. Podľa EK to je priorita pre všetkých partnerov na západnom Balkáne.



Dohody o štatúte agentúry Frontex boli už uzavreté s Albánskom, Srbskom, Čiernou Horou a Severným Macedónskom. Umožnia nasadenie stáleho zboru pohraničnej stráže agentúry Frontex na všetkých hraniciach týchto partnerských krajín. Dohoda s Bosnou a Hercegovinou by sa mala urýchlene dokončiť a implementovať.



Všetky hodnotené krajiny prijímajú opatrenia na predchádzanie organizovanému zločinu a boja proti nemu. Ďalšie úsilie však musia vyvinúť proti korupcii na vysokej úrovni, posilniť kapacity a právne postavenie protikorupčných agentúr a vyšší počet súdnych procesov a odsúdení.



Všetky posudzované krajiny by mali zintenzívniť aj boj proti nadnárodným sieťam organizovaného zločinu, v užšej spolupráci s Europolom, a zvýšením svojej účasti na činnostiach EMPACT (Európskej multidisciplinárnej platforme proti hrozbám trestných činov).



EK väčšie úsilie vyžaduje aj v oblasti vydávania tzv. "zlatých pasov" (občianstvo výmenou za investície), čo predstavuje pre EÚ hrozby pre vnútornú bezpečnosť, pranie špinavých peňazí, daňové úniky a korupciu.



Komisia podáva správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ o monitorovaní bezvízového režimu s uvedenými krajinami aspoň raz ročne.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)