EÚ vyzýva USA, aby dodržiavali vlaňajšiu obchodnú dohodu
Táto požiadavka zaznela v utorok v Paríži na stretnutí eurokomisára Maroša Šefčoviča s obchodným splnomocnencom USA Jamiesonom Greerom.
Brusel 6. mája (TASR) - Európska únia v utorok vyzvala Spojené štáty, aby dodržiavali spoločnú dohodu o clách uzavretú v júli 2025. Európska komisia vo svojom vyhlásení dodala, že by bolo prospešné, keby hlavné podmienky tejto dohody boli implementované pred jej prvým výročím v júli.
Táto požiadavka zaznela v utorok v Paríži na stretnutí eurokomisára Maroša Šefčoviča s obchodným splnomocnencom USA Jamiesonom Greerom, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Stretnutie Greera a Šefčoviča sa uskutočnilo po tom, ako prezident USA Donald Trump koncom minulého týždňa pohrozil zvýšením ciel na automobily v dôsledku údajných porušení zo strany európskeho spoločenstva.
Trump v piatok (1. mája) oznámil, že má v úmysle zvýšiť clá na osobné a nákladné automobily dovážané z EÚ na 25 percent, pričom argumentoval, že Únia nedodržiava obchodnú dohodu, ktorá predpokladá, že na väčšinu amerického dovozu z EÚ vrátane áut a automobilových komponentov sa budú uplatňovať clá na úrovni 15 percent. Trump svoje tvrdenia nešpecifikoval.
EÚ obvinenie odmietla a pohrozila USA odvetnými opatreniami, ak zavedú zvýšené clá. „Sme pripravení na každý scenár,“ povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Odvetné opatrenia by podľa skorších vyjadrení predstaviteľov Komisie mohli zahŕňať mimoriadne clá na dovoz tovaru z USA alebo aj aktivovanie nástroja proti ekonomickému nátlaku. Nasadenie tohto mechanizmu by napríklad umožnilo vylúčiť americké podniky z verejných zákaziek v EÚ alebo uvaliť dodatočné dane na americké digitálne koncerny, ako Apple, Microsoft, Google a Meta.
