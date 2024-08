EÚ vzdáva úctu všetkým obetiam totalitných režimov na celom svete

Brusel 22. augusta (TASR) - Európska únia aj tento rok vzdáva hold všetkým tým, ktorí sa stali obeťami totalitných režimov na celom svete. Vo štvrtok to v spoločnom vyhlásení pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí všetkých totalitných a autoritárskych režimov uviedli podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders a eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová. Informuje o tom spravodajca TASR.



Európsky deň pamiatky obetí všetkých totalitných a autoritárskych režimov známy aj ako Európsky dňa spomienky na obete stalinizmu a nacizmu si Európania na podnet Európskeho parlamentu pripomínajú od roku 2009.



"23. augusta 1939 Nemecko a Sovietsky zväz podpísali pakt Molotov - Ribbentrop, ktorý pripravil pôdu pre nacistické a sovietske násilie a okupáciu v celej Európe a umožnil protivníkom vyčleniť si sféry vplyvu vo východnej Európe. O 85 rokov neskôr vzdávame hold tým, ktorí sa stali obeťami totalitných režimov na celom svete, odvážnym mužom a ženám, ktorí riskovali a prišli o život v boji proti utláčateľským mocnostiam, a tým, ktorí aj dnes čelia takýmto režimom," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.



Predstavitelia eurokomisie zdôraznili, že je nevyhnutné uchovávať historickú pamäť a pripomínať si hrôzy totalitných zločinov, aby bolo možné sa s minulosťou vyrovnať a zabezpečiť, že sa už nebude opakovať.



Podľa ich vyhlásenia demokracia je výhoda, ktorú nemožno považovať za samozrejmosť a treba ju neustále pestovať.



"V posledných rokoch sme boli svedkami toho, ako sa demokracia stala terčom síl, ktoré chcú oslabiť štruktúru našich hodnôt," uviedli eurokomisári s dodatkom, že na hraniciach EÚ vidieť brutálnu agresívnu vojnu proti Ukrajine.



"Nikto by už nikto nemal trpieť v totalitnom režime," odkázali zástupcovia exekutívy EÚ a spresnili, že tým, že v júni tohto roku si Európania zvolili nových zástupcov do Európskeho parlamentu, dali jasný signál, že treba pokračovať v ochrane základných hodnôt, na ktorých bola vybudovaná Európska únia.



Európska komisia podporuje projekty v celej Európe, ktoré sa zaoberajú históriou totalitných zločinov a podnecujú ich pripomínanie pre budúce generácie. Nový program EK s názvom "Občania, rovnosť, práva a hodnoty" podporuje napríklad iniciatívy zamerané na pripomínanie si príčin a následkov totalitných režimov ako sú nacizmus, fašizmus, stalinizmus a iné totalitné komunistické režimy.