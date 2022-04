EÚ: Začal platiť piaty balík protiruských sankcií

Brusel 8. apríla (TASR) - V poradí piaty balík protiruských sankcií Európskej únie vstúpil v piatok do platnosti. Reštriktívne opatrenia začali platiť hneď, ako boli zverejnené Úradnom vestníku EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Brusel okrem uhlia zakázal aj dovoz dreva, chemikálií a ďalšieho tovaru, čo podľa odhadov zníži celkový dovoz z Ruska o desať percent, komentuje Reuters.



Zákaz dovozu uhlia však vstúpi do platnosti až v druhom augustovom týždni, od piatka platí len zákaz uzatváranie nových zmlúv o dovoze. Moskva teda vďaka už existujúcim dohodám bude ešte niekoľko mesiacov ďalej poberať od EÚ peniaze za uhlie. Podľa údajov Európskej komisie (EK) ide o približne osem miliárd eur ročne. Dodávky ropy a plynu do EÚ, ktoré Rusku vynesú každý rok zhruba 100 miliárd eur, sú stále neobmedzené, všíma si Reuters.



"Tieto najnovšie sankcie boli prijaté po tom, ako vyšli najavo zverstvá spáchané ruskými ozbrojenými silami v meste Buča a na iných miestach pod ruskou okupáciou," uviedol vo vyhlásení šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.



Štyri kľúčové ruské banky sú zároveň v súlade s novými sankciami odstrihnuté od systému SWIFT. Obmedzil sa tiež dovoz počítačových technológií do Ruska. Lode Ruskej federácie nemôžu kotviť v prístavoch EÚ a do Únie nemôžu vojsť ani ruské a bieloruské prepravné kamióny.



Na pondelok je ohlásené stretnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ. Borrell predtým avizoval, že témou týchto rokovaní bude aj možný zákaz dovozu ruskej ropy. Nemenovaný diplomat však pre Reuters uviedol, že o zákaze ropy nakoniec reč nebude. Zákaz dovozu zemného plynu, od ktorého sú závislé viaceré krajiny eurobloku, medzi navrhovanými sankčnými položkami zatiaľ tiež nie je.