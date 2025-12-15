Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EÚ začala letecky doručovať pomoc do sudánskeho regiónu Dárfúr

Dodávaná humanitárna pomoc zahŕňa vodu, hygienické či zdravotnícke potreby.

Autor TASR
Brusel 15. decembra (TASR) - Európska únia začala letecky doručovať humanitárnu pomoc do vojnou postihnutého sudánskeho regiónu Dárfúr. V pondelok to oznámila Európska komisia (EK), píše TASR podľa správy agentúry DPA.

„Celkovo osem letov dopraví život zachraňujúce zásoby do Dárfúru, pretože masová zverstvá, hladovanie a vysídľovanie spojené s konfliktom v Sudáne zanechali milióny ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc,“ uviedla eurokomisia vo vyhlásení. Prvý let doručil v piatok približne 100 ton pomoci, zvyšné sú naplánované v priebehu decembra a januára.

Dodávaná humanitárna pomoc zahŕňa vodu, hygienické či zdravotnícke potreby. Dodávky pomoci do Dárfúru budú stáť približne 3,5 milióna eur a hradené budú z európskeho rozpočtu. Celkovo EÚ vyčlenila tento rok pre humanitárnu pomoc v Sudáne už približne 270 miliónov eur.

Podľa Európskej komisie sa humanitárna situácia v Dárfúre „prudko zhoršila“ po tom, čo polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) obsadili mesto al-Fášir. „Strata mesta znamenala výraznú eskaláciu už aj tak katastrofálnej humanitárnej situácie a ďalej obmedzila prístup k humanitárnej pomoci. Civilisti, ktorým sa podarilo utiecť, hlásia rozsiahle porušovanie medzinárodného humanitárneho práva,“ uviedla EK.

RSF v občianskej vojne bojujú s pravidelnou armádou od apríla 2023. Jej veliteľom je Abdal Fattáh Burhán, RSF vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Dva roky trvajúca vojna v Sudáne si vyžiadala desaťtisíce obetí a milióny vysídlených ľudí, pričom OSN tvrdí, že vojna vyvolala najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete. Podľa stanice BBC vojna viedla k hladomoru a genocíde v regióne Dárfúr.
