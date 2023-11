EK začala preverovať opatrenia Amazonu na ochranu spotrebiteľov

Brusel 15. novembra (TASR) – Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že preverí opatrenia spoločnosti Amazon na ochranu spotrebiteľov vo svetle nového Zákone o digitálnych službách (DSA), ktorý nedávno vstúpil do platnosti. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



EK požiadala Amazon, aby jej dodal informácie o svojich opatreniach "predovšetkým v oblasti šírenia nelegálnych produktov a ochrany základných práv", ako to vyžaduje DSA. Spoločnosť má čas na odpoveď do 6. decembra.



DSA vstúpil do platnosti 25. augusta. Jeho cieľom je posilniť postavenie používateľov vrátane maloletých v online prostredí a chrániť ich tým, že sa od určených služieb bude vyžadovať, aby u seba posúdili a zmiernili systémové riziká a zabezpečili spoľahlivé nástroje na moderovanie obsahu.



Hlavnými povinnosťami platforiem sú: posilnenie postavenia používateľov, výrazná ochrana maloletých, starostlivejšie moderovanie obsahu, potláčanie šírenia dezinformácií a tiež väčšia transparentnosť a zodpovednosť.