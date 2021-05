EÚ začala s dodávkami vakcín balkánskym krajinám

Brusel 4. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) začala v utorok balkánskym krajinám dodávať vakcíny proti koronavírusu od spoločností Pfizer-BioNTech. Informovala o tom agentúra AP s tým, že do regiónu doposiaľ dodávali očkovacie látky najmä Čína a Rusko.



Európska komisia (EK) v apríli avizovala, že na vlastné náklady dodá do Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Kosova, Severného Macedónska a Srbska 651.000 dávok vakcíny od americko-nemeckého konzorcia Pfizer-BioNTech.



Dodávky očkovacích látok financované EÚ budú prúdiť do krajín západného Balkánu každý týždeň až do augusta. Financie na tento účel sa čerpajú z balíka v hodnote 70 miliónov eur, ktorý vlani v decembri schválila Európska komisia.



Väčšina z uvedených balkánskych krajín mala doteraz problémy s obstarávaním vakcín proti covidu, pripomína AP. Výnimkou je Srbsko, ktoré vedie úspešnú očkovaciu kampaň použitím vakcíny od čínskej firmy Sinopharm a ruskej vakcíny Sputnik V. Ani jednu z týchto vakcín zatiaľ neschválila Európska lieková agentúra (EMA) - liekový regulátor EÚ.



Ostatné štáty, najmä Bosna a Hercegovina, sa na pomoc s dodaním vakcín spoliehali najmä na globálny distribučný program COVAX, ktorého cieľom je pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spravodlivo distribuovať dávky očkovacej látky do tých krajín, ktoré ich najviac potrebujú. Dodávky prostredníctvom COVAX-u sa však zatiaľ nedarí realizovať v plánovanom rozsahu.



Na návšteve západného Balkánu je práve v týchto dňoch - od pondelka do stredy - Olivér Várhelyi, eurokomisár pre rokovania o susedstve a rozšírení. V utorok, počas pobytu v Bosne, prisľúbil, že EÚ v čase pandemickej krízy krajiny západného Balkánu nesklame.



"Dodávka vakcín potvrdzuje naše pokračujúce odhodlanie poskytovať podporu, ako to robíme už od začiatku pandémie. Spolu sme silnejší," vyjadril sa Várhelyi.