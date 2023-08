EÚ: Začali platiť prísnejšie pravidlá pre veľké digitálne platformy

Brusel 25. augusta (TASR) - Od tohto piatka musí 19 najväčších a najznámejších online platforiem ako Facebook, Google alebo TikTok uviesť do platnosti prísnejšie pravidlá na ochranu a bezpečnosť v online priestore EÚ. V prípade nesúladu s európskymi pravidlami uvedenými v Zákone o digitálnych službách (DSA) budú platformy čeliť vysokým finančným pokutám, informuje spravodajca TASR.



Týždenník Politico v tejto súvislosti upozornil, že európsky zákon, ktorý pripravil eurokomisár pre vnútorný trh Thiery Breton, má globálny vplyv, lebo sa ním musia riadiť platformy ako X (bývalý Twitter), Facebook, Google, Instagram, YouTube, Amazon, TikTok či Zalando.



Na týchto gigantov sa teraz vzťahujú prísnejšie povinnosti v oblasti nahlasovania a odstraňovania nelegálneho obsahu, boja proti dezinformáciám, ochrany neplnoletých a cielenia reklamy.



Breton dozeral v júli na "záťažové testy" uvedených platforiem a už vtedy upozornil, že niektoré platformy zaostávajú pri plnení pravidiel. "Mali dosť času prispôsobiť sa novým povinnostiam. Skutočný test začína až teraz," cituje Politico Bretona.



V praxi to znamená, že veľké digitálne platformy budú musieť preukázať, že dokážu rýchlo odstrániť nezákonný obsah, ako je teroristická propaganda, bojovať proti dezinformáciám a šikanovaniu a objasniť zmluvné podmienky.



Súlad s pravidlami DSA budú kontrolovať nezávislými auditmi pod dohľadom Európskej komisie. Ak platformy nesplnia potrebné požiadavky, eurokomisia má právomoc vyšetriť každý prípad a uložiť pokuty do výšky šiestich percent celosvetového obratu dotknutej spoločnosti. V prípade opakovaného nedodržania pravidiel existuje hrozba zákazu jej aktivít na pôde EÚ.



Belgická televízia RTBF pripomenula, že TikTok a Meta (Facebook, Instagram) nedávno oznámili zmeny, aby sa prispôsobili novým pravidlám. Tento štvrtok zmeny oznámil aj Google s cieľom zaručiť používateľom väčšiu transparentnosť pri zacielení reklamy a moderovaní obsahu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)