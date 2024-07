EÚ začne s Arménskom rokovať o bezvízovom styku

Tbilisi/Brusel 22. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) v pondelok oznámila, že s Arménskom začne dialóg o možnom zavedení bezvízového režimu. Euroblok okrem toho Arménsku ponúkne aj vojenskú pomoc vo výške desať miliónov eur. Podľa informácií agentúry Reuters píše TASR.



Arménsko sa v posledných mesiacoch usiluje o rozvoj vzťahov so západnými krajinami. Dôvodom je zhoršujúci sa vzťah s Ruskom, jeho zmluvným spojencom. Arménski predstavitelia Moskvu obviňujú z neschopnosti ochrániť krajinu pred susedným Azerbajdžanom, s ktorým má Arménsko dlhodobý spor a jeho armáda sa vlani zmocnila separatistického regiónu Náhorný Karabach, medzinárodne uznávaného ako súčasť Azerbajdžanu, avšak obývaného dovtedy predovšetkým Arménmi. Tí po vpáde azerbajdžanskej armády vlani na jeseň hromadne utiekli.



Arménsky minister zahraničných vecí Ararat Mirzojan vo svojom vyhlásení uviedol, že "ide o veľmi dôležitý míľnik v prehlbujúcom sa partnerstve medzi Arménskom a EÚ, ktoré je založené na spoločných hodnotách a zásadách."



Liberalizácia vízového režimu by Arménom umožnila bez potreby víz krátkodobé návštevy krajín v schengenskej zóne EÚ. Bezvízový režim s EÚ už majú niektoré ďalšie postsovietske krajiny vrátane Moldavska, Ukrajiny a Gruzínska.



Rada EÚ vo svojom vyhlásení uviedla, že bezvízový režim s Arménskom sa zavedie až po splnení určitých kritérií. Podľa arménskych médií by tento proces mohol trvať aj niekoľko rokov.