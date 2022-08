EÚ začne s prípravou výcvikovej misie pre ukrajinských vojakov

Praha 30. augusta (TASR) – Krajiny Európskej únie začnú s prípravami na vytvorenie výcvikovej misie pre ukrajinských vojakov. Zhodli sa na tom ministri obrany členských štátov, oznámil v utorok po rokovaniach v Prahe šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Slovenský minister Jaroslav Naď návrh privítal s tým, že SR je pripravená pre výcvik ukrajinských vojakov poskytnúť svoje územie.



Záväzné rozhodnutie o spustení misie účastníci neformálneho zasadnutia nemohli prijať. Ako zdôraznil Borrell podľa agentúry DPA, uznali, že poskytovanie výcviku Ukrajine si vyžaduje koordináciu.



"Prebieha mnoho výcvikových iniciatív, potreby sú však obrovské a musíme zaistiť ucelenosť týchto aktivít," povedal Borrell novinárom po rokovaní. "Všetky členské štáty sa na tomto a na spustení prác definovania parametrov vojenskej asistenčnej misie EÚ pre Ukrajinu zhodujú," citovala ho agentúra Reuters.



Takúto výcvikovú misiu navrhol Borrell minulý týždeň s argumentom, že vojna na Ukrajine bude trvať dlho a to si vyžiada nielen dodávky zbraní, ale aj podporu vo forme výcviku. Ten by sa podľa neho mal ideálne konať v krajinách EÚ susediacich s Ukrajinou.



"Veríme, že naše stretnutie vytvorí silný politický základ pre čo najrýchlejšie zriadenie misie, ktorá ukrajinským ozbrojeným silám poskytne komplexný výcvik," uviedol Naď, informovala TASR hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Podľa Českej televízie väčšina ministrov obrany EÚ s výcvikovou misiou súhlasila. Fínsky minister Antti Kaikkonen pokladá výcvikovú misiu za inovatívnu cestu pomoci Ukrajine. Podobne sa vyjadril aj švédsky minister Peter Hultqvist.



Návrh Borrella podporuje aj Nemecko, kde sa už ukrajinskí vojaci cvičia pri zaobchádzaní s technikou. Uviedla to v utorok v Prahe štátna tajomníčka nemeckého ministerstva obrany Siemtje Möllerová. Podľa nej bude predmetom ďalších rozhovorov, ako bude účasť EÚ na výcviku ukrajinských jednotiek vyzerať. Zameraná by z pohľadu Berlína mohla byť napríklad na protivzdušnú obranu a delostrelectvo.



Aj holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová podporuje Borrellov plán. "My už teraz cvičíme ukrajinských vojakov v Spojenom kráľovstve," pripomenula podľa agentúry AFP. Dodala, že spoločne s Nemeckom pripravujú odmínovací výcvik pre Ukrajincov.



Pochybnosti vyjadrilo Francúzsko s tým, že nejde o najrýchlejší spôsob, ako pomôcť Ukrajine zvíťaziť vo vojne. Šéf luxemburského rezortu obrany Francois Bausch uviedol, že pružnejším riešením by bola bilaterálna spolupráca jednotlivých štátov s Ukrajinou.



Skeptická je aj rakúska ministerka Klaudia Tannerová. "Najprv si treba objasniť, či vôbec takáto misia môže vzniknúť," upozornila s tým, že EÚ doteraz organizovala podobné misie iba mimo svojho územia.