Maďarsku hrozí, že nebude mať prístup k finančným zdrojom EÚ

Brusel 27. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu iniciovala proti Maďarsku doteraz nepoužitý právny postup pre porušenie demokratických noriem a zásad právneho štátu. Mohol by viesť k tomu, že vláda v Budapešti nebude mať prístup k finančným zdrojom EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



O tejto problematike hovoril podpredseda Európskej komisie pre európsky spôsob života Margaritis Schinas počas stredajšieho tlačového brífingu. Podľa jeho slov eurokomisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn "dostal zelenú" na zaslanie príslušného písomného oznámenia maďarskej vláde, čím sa spustí mechanizmus podmienenosti čerpania eurofondov naviazaný na dodržiavanie zásad právneho štátu.



Podľa tlačových agentúr AFP a Reuters by to mohlo viesť k pozastaveniu alebo obmedzeniu čerpania niektorých európskych fondov v dôsledku obáv exekutívy EÚ z regulácie verejného obstarávania v Maďarsku.



Pravidlá nového mechanizmu, ktorý podmieňuje čerpanie zdrojov z rozpočtu EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, predpokladá niekoľko etáp viazaných na konkrétne časové lehoty, kým eurokomisia postúpiť celú záležitosť Rade EÚ pre účinné uplatnenie tohto mechanizmu.



Komisia musí najprv oznámiť dotknutému štátu porušenia, ku ktorým došlo. Uvedená krajina, v tomto prípade Maďarsko, má k dispozícii tri mesiace na poskytnutie vysvetlení. Exekutíva EÚ následne vykoná nové posúdenie, pričom dotknutý štát sa vyjadrí k primeranosti navrhnutých opatrení.



Nakoniec sa k slovu dostane Rada EÚ (ministri členských štátov), ktorá bude musieť rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou. Celý tento právny postup môže trvať aj deväť mesiacov.



