Počet žiadateľov o azyl v Európskej únii výrazne stúpol

Afganskí utečenci, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Rím 28. januára (TASR) - V novembri o azyl v štátoch Európskej únie a jej pridružených krajinách požiadalo približne 71.400 ľudí. Oproti októbru je to nárast o deväť percent, pričom ide o vôbec druhý najvyšší počet žiadostí o azyl v EÚ od vypuknutia migračnej krízy v roku 2016. V piatok to oznámila Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA), ktorá pokrýva 27 členských krajín EÚ, ako aj Nórsko a Švajčiarsko, informovala agentúra DPA.Najväčšiu skupinu žiadateľov o azyl v novembri predstavovali utečenci z Afganistanu – okolo 13.000 žiadateľov –, za ktorými nasledovali migranti zo Sýrie – asi 11.500 žiadostí. Zaevidovaných bolo tiež približne 4300 žiadostí o ochranu od utečencov z Iraku, čo predstavuje oproti októbru nárast o takmer jednu tretinu, uvádza EUAA.Výrazne sa zvýšil aj počet žiadateľov o azyl prichádzajúcich z Venezuely, Pakistanu a Kolumbie.Počet žiadateľov o azyl z Afganistanu bol v novembri druhý najvyšší od migračnej krízy v roku 2016 – po nedávnom vrchole zo septembra minulého roka.Z ľudí, ktorí v novembri žiadali o azyl v EÚ, tvorili približne päť percent neplnoleté osoby bez sprievodu, pričom polovica týchto osôb pochádzala z Afganistanu.Chaotický odchod vojsk USA a ich spojencov z Afganistanu vlani v auguste spôsobil, že sa z krajiny snažili z obáv pred možnými represiami utiecť tisíce ľudí, uvádza DPA.EUAA však upozorňuje na to, že existujú veľké rozdiely v počtoch prijatých a spracovaných žiadostí o azyl. Na rozhodnutie o udelení azylu totiž koncom novembra stále čakalo približne 431.000 ľudí. V priemere sú schválené tri zo štyroch žiadostí o azyl. V prípade Afgancov získalo získalo azyl asi 92 percent žiadateľov.