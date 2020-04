EÚ zaistila repatriáciu vyše polmilióna Európanov

Brusel 17. apríla (TASR) - Európskej únii sa podarilo repatriovať viac ako 500.000 občanov členských krajín, ktorí uviazli v zahraničí v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu. Informovala o tom v piatok Európska komisia (EK).



Intenzívne úsilie EÚ v oblasti konzulárnej spolupráce, repatriačné lety a ich koordinácia financované aj zo zdrojov EÚ doteraz umožnili návrat domov už viac ako 500.000 Európanov, ktorí boli na krátkodobých pobytoch v zahraničí. Väčšina z nich uviazla v ázijsko-tichomorskom regióne a v krajinách Severnej a Južnej Ameriky.



V zahraničí je stále okolo 98.900 občanov EÚ, ktorí tam uviazli v súvislosti s pandémiou, pričom pokračuje úsilie dostať ich čo najskôr domov.



Európska rada (hlavy vlád a štátov) v marci poverila vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella koordináciou operácií zameraných na repatriácie občanov EÚ.



Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktorej Borrell šéfuje, zriadila osobitnú konzulárnu pracovnú skupinu, ktorá úzko spolupracuje s členskými štátmi EÚ a Európskou komisiou a riadi všetky nevyhnutné konzulárne a diplomatické úkony.



"Európska služba pre vonkajšiu činnosť pomáha pri organizácii repatriačných letov, zabezpečovaní pristávacích práv a prístupu do vzdušného priestoru, tranzitného prístupu a predĺženia víz v prípade potreby," napísal Borrell na Twitteri.



Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) spolufinancovalo a spoluorganizovalo takmer 200 letov do a z rôznych destinácií, ktoré do 14. apríla zabezpečili návrat domov približne 45.000 občanom EÚ, z toho 293 občanom Slovenska. Návraty boli zabezpečené z Číny, Japonska, USA, Maroka, Tuniska, Vietnamu, Filipín, Egypta, Dominikánskej republiky, Kolumbie, Kostariky, Panamy, Kuby, Hondurasu, Mexika, Kapverd, Gruzínska, Gambie, Senegalu, Haiti, Malajzie, Srí Lanky, Indie, Kanady, Peru, Thajska, Nepálu, Guatemaly, Ghany, Jordánska, Alžírska, Peru a Seychel.



Konzulárna spolupráca členských štátov EÚ a euroinštitúcií však bola na prospech aj občanom z partnerských krajín, ako sú Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko a Spojené kráľovstvo, pričom najmenej 5000 občanov týchto krajín bolo repatriovaných letmi EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak





