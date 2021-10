EÚ zaisťuje leteckým mostom humanitárnu pomoc pre Afgáncov

Brusel 4. októbra (TASR) - Európska únia v sobotu dopravila na kábulské letisko prostredníctvom druhého humanitárneho leteckého mosta viac ako 25 ton nákladu so zdravotnými pomôckami a vybavením určeným na záchranu ľudských životov. Cieľom je riešiť núdzovú humanitárnu situáciu v Afganistane, uviedla Európska komisia (EK).



Komisia spresnila, že EÚ do Kábulu dodala viac ako 25 ton zdravotníckeho materiálu a vybavenia, lebo vzhľadom na prebiehajúci konflikt v krajine a nedávne obdobie sucha je až polovica afganského obyvateľstva odkázaná na humanitárnu pomoc.



Letecký most bol financovaný z rozpočtu EÚ a umožní humanitárnym organizáciám pôsobiacim v teréne dodať kritické položky v oblasti zdravia a výživy tým, ktorí to najviac potrebujú. A to aj napriek súčasným dopravným a logistickým obmedzeniam v tejto krajine.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v tejto súvislosti uviedol, že humanitárna situácia v Afganistane sa za posledné týždne alarmujúcim spôsobom zhoršuje, pričom humanitárnu pomoc zúfalo potrebuje viac ako 18 miliónov ľudí.



Dodaný humanitárny náklad pozostáva z lekárskeho vybavenia vrátane súprav na testovanie ochorenia COVID-19 a základných súprav lekárskej pomoci, ktoré poskytujú Detský fond OSN (UNICEF), organizácia Save the Children a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Bol to v poradí už druhý humanitárny vzdušný most financovaný EÚ - prvé lietadlo priletelo do Kábulu už minulý týždeň v stredu a doručilo viac ako 32 ton chirurgického vybavenia a zdravotníckeho materiálu, ktorý je určený na poskytovanie primárnej a záchrannej lekárskej pomoci.







