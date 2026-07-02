< sekcia Zahraničie
EÚ: Zákaz šírenia obsahu televízie RT platí aj pre bezplatné weby
Podľa súdu uplatniteľnosť tohto zákazu nezávisí od toho, či prevádzkovateľ šíri svoj obsah za účelom zisku, ani od rozsahu alebo trvania vysielania.
Autor TASR
Luxemburg 2. júla (TASR) — Zákaz šírenia obsahu ruskej štátnej televízie RT, predtým známej pod názvom Russia Today, v celej Európskej únii prijatý v roku 2022 po invázii ruských síl na Ukrajinu, sa vzťahuje aj na voľne prístupné webové stránky. TASR o tom informuje s odvolaním sa na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zverejneného vo štvrtok.
Podľa súdu uplatniteľnosť tohto zákazu nezávisí od toho, či prevádzkovateľ šíri svoj obsah za účelom zisku, ani od rozsahu alebo trvania vysielania.
Verdikt súvisí s trestným konaním v Nemecku voči trom osobám, ktoré opakovane zverejňovali videá z vysielania kanála RT Germany na vlastnej webovej stránke. Nemecký súd mal pochybnosti, či sa na nich sankčný režim vzťahuje, keďže stránka fungovala len na základe dobrovoľných príspevkov. Obrátil sa preto na Súdny dvor EÚ.
Ten ďalej konštatoval, že pojem „prevádzkovateľ“ v tomto kontexte zahŕňa všetky osoby, ktoré priamo alebo nepriamo zodpovedajú za sprístupnenie zakázaného obsahu, a to aj v kontexte nezárobkovej činnosti alebo pri prevádzke webovej stránky financovanej z dobrovoľných príspevkov tretích strán. Takýto výklad je podľa súdu nevyhnutný na to, aby sa zabránilo šíreniu propagandy Ruskej federácie a chránil sa verejný poriadok a bezpečnosť v EÚ.
V tomto prípade musí o vine či nevine rozhodnúť nemecký súd, ktorý je povinný riadiť sa právnym výkladom Súdneho dvora EÚ.
Podľa súdu uplatniteľnosť tohto zákazu nezávisí od toho, či prevádzkovateľ šíri svoj obsah za účelom zisku, ani od rozsahu alebo trvania vysielania.
Verdikt súvisí s trestným konaním v Nemecku voči trom osobám, ktoré opakovane zverejňovali videá z vysielania kanála RT Germany na vlastnej webovej stránke. Nemecký súd mal pochybnosti, či sa na nich sankčný režim vzťahuje, keďže stránka fungovala len na základe dobrovoľných príspevkov. Obrátil sa preto na Súdny dvor EÚ.
Ten ďalej konštatoval, že pojem „prevádzkovateľ“ v tomto kontexte zahŕňa všetky osoby, ktoré priamo alebo nepriamo zodpovedajú za sprístupnenie zakázaného obsahu, a to aj v kontexte nezárobkovej činnosti alebo pri prevádzke webovej stránky financovanej z dobrovoľných príspevkov tretích strán. Takýto výklad je podľa súdu nevyhnutný na to, aby sa zabránilo šíreniu propagandy Ruskej federácie a chránil sa verejný poriadok a bezpečnosť v EÚ.
V tomto prípade musí o vine či nevine rozhodnúť nemecký súd, ktorý je povinný riadiť sa právnym výkladom Súdneho dvora EÚ.