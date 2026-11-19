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EÚ zakázala účasť ruských organizácií a obyvateľov na Erasmus+
Program Erasmus funguje viac ako 30 rokov. V rokoch 2014 až 2021 sa na ňom zúčastnilo približne 13.200 študentov a vedeckých pracovníkov z Ruska.
Autor TASR
Brusel 19. novembra (TASR) - Európska únia vylúčila organizácie so sídlom v Rusku a osoby s pobytom v tejto krajine z účasti na všetkých aktivitách programu Erasmus+. Vyplýva to z programovej príručky Európskej komisie na rok 2027, ktorú predstavila v stredu. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský portál Deutsche Welle (DW).
Okrem toho osoby žijúce v Rusku už nebudú môcť získať štipendiá ani na spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) na európskych univerzitách, a to bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť.
Nie je však jasné, či sa nové pravidlá dotknú aj štipendií a projektov, ktorých financovanie bolo schválené už v minulosti.
Program Erasmus funguje viac ako 30 rokov. V rokoch 2014 až 2021 sa na ňom zúčastnilo približne 13.200 študentov a vedeckých pracovníkov z Ruska.
Európsky parlament 22. októbra podporil zvýšenie rozpočtu programu na 47,4 miliardy eur na obdobie rokov 2028 až 2034. Konečnú sumu ešte musia schváliť členské štáty EÚ.
Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Rada EÚ zakázala poskytovanie finančnej a inej podpory ruským štátnym organizáciám v rámci programov financovaných z rozpočtu EÚ.
Ruské ministerstvo školstva a vedy odporučilo univerzitám, aby sa zdržali spolupráce v rámci Erasmus+ už v roku 2022. Doteraz pravidlá programu tento zákaz neobsahovali.
Okrem toho osoby žijúce v Rusku už nebudú môcť získať štipendiá ani na spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) na európskych univerzitách, a to bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť.
Nie je však jasné, či sa nové pravidlá dotknú aj štipendií a projektov, ktorých financovanie bolo schválené už v minulosti.
Program Erasmus funguje viac ako 30 rokov. V rokoch 2014 až 2021 sa na ňom zúčastnilo približne 13.200 študentov a vedeckých pracovníkov z Ruska.
Európsky parlament 22. októbra podporil zvýšenie rozpočtu programu na 47,4 miliardy eur na obdobie rokov 2028 až 2034. Konečnú sumu ešte musia schváliť členské štáty EÚ.
Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Rada EÚ zakázala poskytovanie finančnej a inej podpory ruským štátnym organizáciám v rámci programov financovaných z rozpočtu EÚ.
Ruské ministerstvo školstva a vedy odporučilo univerzitám, aby sa zdržali spolupráce v rámci Erasmus+ už v roku 2022. Doteraz pravidlá programu tento zákaz neobsahovali.