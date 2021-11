EÚ zakáže Belavii prenajímať si lietadlá od spoločností so sídlom v EÚ

Štrasburg 23. novembra (TASR) - Európska únia zakáže bieloruskej leteckej spoločnosti Belavia prenajímať si lietadlá od spoločností so sídlom v EÚ. Ide o súčasť sankcií v reakcii na migračnú krízu na poľsko-bieloruských hraniciach. Uviedol to v utorok predseda Európskej rady Charles Michel. Správu priniesla agentúra AFP.



"Väčšinu lietadiel si Belavia prenajíma od európskych spoločností. Na základe nových sankcií, ktoré dnes schválila Európska komisia, bude takéto konanie pozastavené," vyhlásil v pléne Európskeho parlamentu (EP) Michel.



Predseda Európskej rady v prejave zdôraznil, že rozhodnutie členských štátov o rozšírenom balíku sankcií je "bezprostredné".



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v Štrasburgu vyhlásila, že tisíce migrantov na východných hraniciach Európskej únie sú pokusom režimu v Minsku o destabilizáciu EÚ. Šéfka EK dodala, že európske spoločenstvo vyjadruje solidaritu s Poľskom, Litvou a Lotyšskom, "ktoré nesú bremeno politiky bieloruského lídra" Alexandra Lukašenka, napísala agentúra Reuters.



"Európska únia ako celok je skúšaná (Lukašenkom)... Toto však nie je migračná kríza. Ide o pokus autoritárskeho režimu o destabilizáciu svojich demokratických susedov," vyhlásila von der Leyenová.



"Zhodli sme sa, že na boj proti tomuto správaniu (Bieloruska) je dôležité koordinovať naše sankcie. To je to, čo sme urobili a čo robíme. Sme v procese koordinácie našich sankcií so Spojenými štátmi, Kanadou a Spojeným kráľovstvom," dodala šéfka EK.



Európska komisia podľa nej vypracuje "čierny zoznam" firiem, ktoré sú zapojené do prepravovania migrantov. Na tieto spoločnosti budú uvalené sankcie.