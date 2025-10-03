Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025Meniny má Stela
< sekcia Zahraničie

EÚ zakáže používanie „večných chemikálií“ v hasiacich penách

.
Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Prirodzene sa nerozkladajú a majú negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

Autor TASR
Brusel 3. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila obmedzenia používania „večných chemikálií“ v hasiacich penách. Per- a polyfluóralkylové látky (známe ako PFAS) sa prirodzene nerozkladajú a majú negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Hasiace peny boli podľa komisie doteraz jedným z hlavných zdrojov znečistenia PFAS v Európskej únii. „Dnešný zákaz všetkých PFAS v hasiacich penách je dobrou správou pre životné prostredie a verejné zdravie,“ povedala komisárka EÚ pre životné prostredie Jessika Roswallová.

„Približne 60 percent hasiacich pien obsahuje PFAS. To viedlo k mnohým prípadom kontaminácie pôdy a vody vrátane pitnej vody,“ povedala.

Bez najnovšieho zákazu by sa do životného prostredia naďalej každý rok vypúšťalo približne 470 ton hasiacich pien obsahujúcich PFAS a zasahujúci hasiči by boli vystavení zdravotným rizikám.

Podľa EK sú k dispozícii alternatívy bez PFAS a pre zabezpečenie plynulého prechodu pre uplatňovanie nových podmienok existujú prechodné obdobia od 12 mesiacov do 10 rokov.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite