EÚ zakáže tovary vyrobené s využitím nútenej práce

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 14. septembra (TASR) - Európska únia v stredu oznámila, že uvalí zákaz na tovary vyrobené s využitím nútenej práce. Rozhodnutie padlo v období, keď silnie kritika Číny, že príslušníkov moslimskej ujgurskej menšiny v provincii Sin-ťiang zneužíva na otrockú prácu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.V návrhu Bruselu sa konkrétne Čína nespomína. Namiesto toho sa zameriava na všetky produkty nútenej práce - vrátane tých vyrobených v rámci EÚ." vysvetlil komisár EÚ zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis.Návrh si vyžaduje schválenie všetkými členskými štátmi EÚ a Európskym parlamentom, potom o dva roky vstúpi do platnosti.Plán sa odlišuje od jednoznačného zákazu Spojených štátov na dovoz zo Sin-ťiangu. Ten predpokladá, že všetky výrobky z tohto regiónu sú výsledkom nútenej práce. Ak firmy nevedia dokázať opak, nemôžu ich dovážať.Návrh EÚ však môže vyvolať silnú reakciu Pekingu, ak ho bude vnímať ako obvinenie z porušovania práv Ujgurov a ďalších moslimských menšín na západe Číny. Sin-ťiang je jedným z najväčších producentov bavlny a kľúčovým dodávateľom materiálov pre solárne panely.Plán EÚ umožní národným colným úradom začať vyšetrovanie tovarov, "", uvádza sa v oznámení Bruselu. Vyšetrovatelia budú mať právomoc na inšpekcie aj v krajinách mimo Európskej únie.Čína je už roky obviňovaná, že v táboroch zadržiava vyše milión Ujgurov a ďalších moslimov. Peking trvá na tom, že sú to školiace strediská zamerané proti extrémizmu a terorizmu.Podľa nedávneho výskumu agentúr OSN pre prácu a migráciu, ako aj Nadácie Walk Free bolo koncom vlaňajška do nútenej práce zapojených 28 miliónov ľudí po celom svete.