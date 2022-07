EÚ zaobstarala pre svojich členov ďalšie vakcíny proti opičím kiahňam

Brusel 18. júla (TASR) - Úrad Európskej únie pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) v pondelok oznámil, že zabezpečuje ďalšie dávky vakcín na zvládnutie epidémie opičích kiahní v Európe. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podľa údajov Európskej komisie v pondelok HERA zabezpečil ďalších 54.530 dávok vakcíny tretej generácie od spoločnosti Bavarian Nordic. Celkový počet dávok pre členské štáty EÚ sa tým zvýšil na 163.620.



Dodávky vakcín sú financované z rozpočtu EÚ a počas zvyšku roka budú smerovať do všetkých členských štátov EÚ a tiež do Nórska a na Island.



EÚ znepokojuje rastúci počet prípadov opičích kiahní, povedala eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová. "V súčasnosti máme v Únii viac ako 7000 prípadov, čo je takmer 50-percentný nárast oproti predchádzajúcemu týždňu." opísala situáciu.



Prostredníctvom HERA už podľa nej bolo do šiestich štátov EÚ dodaných asi 25.000 dávok. Po pondelňajšej dohode sa podarilo zaistiť vyše 160.000 dávok vakcín proti rýchlemu šíreniu ochorenia.



Na základe ďalších prípadov opičích kiahní budú pokračovať aj dodávky pre krajiny, ktoré udelili vnútroštátne výnimky pre vakcínu proti ochoreniu od spoločnosti Bavarian Nordic.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)