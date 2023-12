EÚ zaplatí desiatkam novinárov študijné cesty do Bruselu

Brusel 4.decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že pripravuje ďalšie študijné cesty do Bruselu pre novinárov a tvorcov mediálnych obsahov s cieľom zlepšiť ich znalosti o fungovaní inštitúcií EÚ, a najmä o jej kohéznej politike.



Novinári z členských krajín, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o fungovaní inštitúcií EÚ, tvorbe jej politík a konkrétnejšie o politike súdržnosti, majú možnosť sa prihlásiť do mediálneho programu #EUinMyRegion na rok 2024. Výzva pre novinárov je otvorená od 4. decembra a do 8. januára 2024.



Program je otvorený pre regionálnych a miestnych novinárov a tvorcov mediálnych obsahov z EÚ a zahŕňa dvojdňovú študijnú cestu do Bruselu. Účastníci pobytov navštívia inštitúcie EÚ, budú podrobnejšie oboznámení s témou kohéznej politiky či so snahami EÚ o riešenie podvodov a zlého hospodárenia s finančnými prostriedkami z európskeho rozpočtu.



Prvá študijná cesta je naplánovaná na 19. a 22. marca 2024, ďalšie dve na apríl a máj. Očakáva sa, že na každej študijnej ceste sa zúčastní približne 40 novinárov z členských štátov EÚ. Európska komisia uhradí novinárom zúčastňujúcim sa na tomto programe náklady na cestu a ubytovanie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)