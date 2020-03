EÚ zaplatí po 2000 eur migrantom z Grécka, ktorí sa vrátia domov

Brusel 12. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok poobede oznámila vytvorenie dočasného mechanizmu, ktorý má podnietiť migrantov nachádzajúcich sa na území Grécka k návratu do svojich domovských krajín. Mechanizmus sa týka najviac 5000 migrantov, ktorí dostanú 2000 eur na osobu, ak sa vrátia do krajiny svojho pôvodu.



Tlačová agentúra DPA citovala eurokomisárku pre vnútorné veci Ylvu Johanssonovú, ktorá v Aténach, počas spoločnej tlačovej konferencie s gréckym ministrom zahraničných vecí Notisom Mitarakisom, uviedla, že cieľom tohto programu je uvoľniť preplnené utečenecké tábory na gréckych ostrovoch, na ktorých v súčasnosti žije okolo 20.000 migrantov neraz v nedôstojných podmienkach pre život.



Šéf gréckej diplomacie zdôraznil, že Grécko a aj Európska únia ako taká čelia "asymetrickej hrozbe" na svojich pozemných a námorných hraniciach s Tureckom potom ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan koncom februára otvoril hranice do Európy pre utečencov žijúcich v Turecku. Spolu sa v tejto krajine nachádza okolo 3,7 milióna utečencov, väčšinou zo Sýrie. "Turecko využíva zúfalých ľudí ako pešiakov", opísal situáciu Mitarakis.



Komisárka Johanssonová zároveň oznámila, že sedem členských štátov EÚ - Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko a Portugalsko - spoločne prevezme z gréckych táborov najmenej 1600 maloletých migrantov bez sprievodu dospelých.



"Stále nám chýba spoločná (európska) politika v oblasti migrácie a azylovej politiky a v súčasnosti sa touto otázkou zaoberám," odkázala komisárka a spresnila, že v apríli v mene exekutívy EÚ predloží nové návrhy týkajúce sa tejto oblasti.