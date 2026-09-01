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EÚ zapojí do posilňovania európskej obrany expertov z Ukrajiny
Šéfka diplomacie EÚ spresnila, že od budúceho týždňa sa do tejto iniciatívy zapoja poradcovia z Ukrajiny, Británie a členských krajín EÚ.
Autor TASR
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Wicklow 1. septembra (TASR) - Vojenskí experti z Ukrajiny sa zapoja do novej iniciatívy, ktorej cieľom bude radiť európskym krajinám, ako rýchlo odstrániť nedostatky v obranných kapacitách kontinentu. Oznámila to v utorok Európska únia, uviedla agentúra AFP.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová spresnila, že od budúceho týždňa sa do tejto iniciatívy zapoja poradcovia z Ukrajiny, Británie a členských krajín EÚ. Európa sa podľa nej snaží posilniť obranu v reakcii na agresívnu politiku Ruska.
„Európa investuje do obrany viac než kedykoľvek predtým, samotné výdavky však automaticky nezaručujú úspech,“ zdôraznila Kallasová pred novinármi po rokovaní ministrov obrany EÚ v Írsku.
„Neboli sme dostatočne rýchli pri odstraňovaní nedostatkov v konvenčných obranných kapacitách Európy v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO),“ dodala.
Európske krajiny, z ktorých väčšina je zároveň aj členom Aliancie, začali zvyšovať vojenské rozpočty po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Do vyšších výdavkov na obranu tlačí Európu aj americký prezident Donald Trump. AFP dodala, že Washington zároveň naznačuje, že chce obmedziť svoje angažovanie sa na európskom kontinente a sústrediť sa na iné výzvy vrátane Číny.
Pentagón, ktorý má v Európe približne 80.000 vojakov, zároveň spojencov informoval, že znižuje počet prostriedkov, ktoré poskytuje pre obranné plány NATO.
Európa už dokáže nahradiť časť kapacít, ktoré Spojené štáty v obranných plánoch NATO obmedzujú, niektoré kľúčové prostriedky, napríklad rakety dlhého doletu, však bude možné nahradiť až postupne.
Kallasová uviedla, že prezentovaná iniciatíva spojí „vysokopostavených politických a vojenských predstaviteľov“ z viacerých krajín EÚ, Británie a Ukrajiny. Jej cieľom je podľa nej združiť špičkových odborníkov na bezpečnosť a obranu a hľadať netradičné riešenia. Ukrajina bola do iniciatívy zaradená vzhľadom na svoje skúsenosti z bojiska, spresnila.
Toto oznámenie prichádza v čase rastúcich obáv, že Moskva sa snaží odvrátiť pozornosť od problémov na bojisku na Ukrajine zintenzívňovaním takzvaných hybridných operácií v Európe.
Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz uviedol, že Nemecko sa čoraz viac ocitá „v hľadáčiku hybridných útočníkov“. Reagoval tak na prípad z augusta - nález dronu s výbušninami na letisku v Lipsku, ktoré je významným uzlom na prepravu vojenského materiálu.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová spresnila, že od budúceho týždňa sa do tejto iniciatívy zapoja poradcovia z Ukrajiny, Británie a členských krajín EÚ. Európa sa podľa nej snaží posilniť obranu v reakcii na agresívnu politiku Ruska.
„Európa investuje do obrany viac než kedykoľvek predtým, samotné výdavky však automaticky nezaručujú úspech,“ zdôraznila Kallasová pred novinármi po rokovaní ministrov obrany EÚ v Írsku.
„Neboli sme dostatočne rýchli pri odstraňovaní nedostatkov v konvenčných obranných kapacitách Európy v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO),“ dodala.
Európske krajiny, z ktorých väčšina je zároveň aj členom Aliancie, začali zvyšovať vojenské rozpočty po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Do vyšších výdavkov na obranu tlačí Európu aj americký prezident Donald Trump. AFP dodala, že Washington zároveň naznačuje, že chce obmedziť svoje angažovanie sa na európskom kontinente a sústrediť sa na iné výzvy vrátane Číny.
Pentagón, ktorý má v Európe približne 80.000 vojakov, zároveň spojencov informoval, že znižuje počet prostriedkov, ktoré poskytuje pre obranné plány NATO.
Európa už dokáže nahradiť časť kapacít, ktoré Spojené štáty v obranných plánoch NATO obmedzujú, niektoré kľúčové prostriedky, napríklad rakety dlhého doletu, však bude možné nahradiť až postupne.
Kallasová uviedla, že prezentovaná iniciatíva spojí „vysokopostavených politických a vojenských predstaviteľov“ z viacerých krajín EÚ, Británie a Ukrajiny. Jej cieľom je podľa nej združiť špičkových odborníkov na bezpečnosť a obranu a hľadať netradičné riešenia. Ukrajina bola do iniciatívy zaradená vzhľadom na svoje skúsenosti z bojiska, spresnila.
Toto oznámenie prichádza v čase rastúcich obáv, že Moskva sa snaží odvrátiť pozornosť od problémov na bojisku na Ukrajine zintenzívňovaním takzvaných hybridných operácií v Európe.
Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz uviedol, že Nemecko sa čoraz viac ocitá „v hľadáčiku hybridných útočníkov“. Reagoval tak na prípad z augusta - nález dronu s výbušninami na letisku v Lipsku, ktoré je významným uzlom na prepravu vojenského materiálu.