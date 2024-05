EÚ zaradí štyri ruské propagandistické médiá na sankčný zoznam

Brusel 15. mája (TASR) — Veľvyslanci 27 členských štátov EÚ sa v stredu dohodli na zaradení štyroch ruských propagandistických médií na sankčný zoznam. Na sociálnej sieti X to uviedla podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Na sankčný zoznam boli podľa Jourovej pridané propagandistické médiá napojené na Kremeľ, a to mediálna platforma Hlas Európy, tlačová agentúra RIA Novosti, ako aj denníky Izvestija a Rossijskaja Gazeta.



Komisárka dodala, že zakázané tiež bude financovanie médií v EÚ, mimovládnych organizácií a politických strán z ruských zdrojov.



Obe opatrenia sú podľa dokumentu, ktorý má k dispozícii agentúra Reuters, súčasťou plánovaného 14. balíka sankcií voči Rusku pripravovaného za jeho vpád na Ukrajinu vo februári 2022. EÚ už predtým uvalila sankcie na ruské štátne médiá RT a Sputnik.



EÚ bezprostredne nešpecifikovala, aké opatrenia sa budú vzťahovať na nové médiá pridané na sankčný zoznam. V predchádzajúcich prípadoch prišli o svoje vysielacie práva v EÚ.



O rozšírení sankčného zoznamu sa musí ešte oficiálne rozhodnúť v takzvanom písomnom konaní, ktoré sa očakáva to do konca týždňa.



Proruská internetová platforma Hlas Európy sa v posledných týždňoch dostala do povedomia verejnosti po tom, ako ju Česká republika na základe vyšetrovania tajných služieb zaradila na svoj národný sankčný zoznam.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v stredu varovala EÚ, že v prípade zavedenia sankcií voči ďalším ruským médiám západní novinári v Rusku pocítia "rýchlu, tvrdú a bolestivú reakciu" ruského štátu.