EÚ zaradila na svoj sankčný zoznam aj nového šéfa sýrskej diplomacie

Brusel 15. januára (TASR) – Rada Európskej únie v piatok zaradila na svoj sankčný zoznam aj nedávno vymenovaného sýrskeho ministra zahraničných vecí Fajsala Mikdáda. Informovala o tom agentúra AFP.



Sankcie EÚ voči režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada sa tak týkajú 289 fyzických osôb, ktoré majú zákaz cestovať do EÚ a ich majetok je zmrazený. Zmrazenie aktív sa týka aj 70 právnických subjektov zo Sýrie.



Brusel začal s uvaľovaním sankcií na predstaviteľov sýrskeho režimu v roku 2011, a to za brutálne potlačenie protivládnych protestov. Následná občianska vojna, ktorá viedla v Sýrii k rozvratu, si doteraz vyžiadala viac ako 387 000 obetí na životoch. Milióny ďalších ľudí v obave pred bojmi opustili svoje domovy a presídlili sa buď v rámci Sýrie, alebo ušli do zahraničia.



Fajsal Mikdád vo funkcii šéfa sýrskej diplomacie nahradil Walída Mualima, ktorý vlani v novembri zomrel.



Mikdád je kariérny diplomat, na ministerstve zahraničných vecí začal pracovať v roku 1994 a od roku 2006 pôsobil ako námestník šéfa diplomacie.