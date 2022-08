EÚ zaregistrovala občiansku iniciatívu zameranú na boj proti tabaku

Brusel 24. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že sa rozhodla zaregistrovať Európsku občiansku iniciatívu s názvom "Výzva na dosiahnutie prostredia bez tabaku a prvej európskej generácie bez tabaku do roku 2030". Informuje o tom spravodajca TASR.



Organizátori iniciatívy vyzývajú eurokomisiu, aby navrhla celoeurópsku legislatívu, ktorá by zachránila nové generácie Európanov pred tabakovou závislosťou a aby zakročila proti environmentálnym nebezpečenstvám fajčenia.



Jej súčasťou má byť ukončenie predaja tabakových a nikotínových výrobkov občanom narodeným po roku 2010. Ďalšie kroky zabezpečia, že pláže a nábrežia riek budú bez fajčiarov a bez ohorkov, že vznikne európska sieť národných parkov so zákazom fajčenia, rozšíria sa verejné priestory bez cigaretového dymu a zmizne tabaková reklama v audiovizuálnych produkciách a sociálnych médiách.



EK skonštatovala, že táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky a je teda právne prípustná. V tomto štádiu ešte neanalyzovala podstatu samotného návrhu. Rozhodnutie o registrácii občianskej iniciatívy má právnu povahu, ale neprejudikuje konečné právne a politické závery v prípade, že získa potrebnú podporu. Obsah iniciatívy vyjadruje iba názory organizátorov a nie je názorom eurokomisie.



Po úspešnej registrácii majú organizátori k dispozícii šesť mesiacov na spustenie verejnej podpisovej akcie. Ak európska občianska iniciatíva získa milión súhlasných podpisov z najmenej siedmych členských štátov EÚ, EK musí reagovať a zdôvodniť svoj ďalší postup.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)