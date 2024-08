EÚ zaslala Ukrajine finančnú pomoc vo výške 4,2 miliardy eur

Brusel 13. augusta (TASR) - Európska komisia v utorok poslala Ukrajine finančnú pomoc vo výške takmer 4,2 miliardy eur. Financie sú určené na "udržanie chodu ukrajinského štátu, ktorý bojuje o svoje prežitie", uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. TASR informácie prevzala z agentúry DPA.



"Európa stojí pevne za Ukrajinou," uviedla von der Leyenová na sociálnej sieti X a poukázala na to, že spoločne s členskými štátmi už EÚ Ukrajine poskytla pomoc vo výške takmer 114 miliárd eur.



Nová pomoc je súčasťou Plánu EÚ pre Ukrajinu, ktorý komisia schválila ešte v apríli. Na základe dohodnutého plánu EÚ Ukrajine do roku 2027 poskytne finančnú pomoc vo výške 50 miliárd eur. Spoločne s utorkovou platbou už Únia Kyjevu v rámci tohto mechanizmu zaslala 12 miliárd eur.



Finančné prostriedky sa použijú na vyplácanie miezd a dôchodkov, na poskytovanie základných služieb a podporu procesu povojnovej obnovy. Prijatím podmienok plánu EÚ sa Ukrajina zaviazala uskutočniť reformy riadenia verejných financií a správy štátnych podnikov.



Ukrajina je oficiálnym kandidátom na vstup do EÚ od júna 2022. Ruskej invázii odoláva už dva a pol roka a finančná pomoc zo strany EÚ a ostatných štátov je kľúčová pre základný chod štátu.