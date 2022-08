EÚ zastaví platnosť dohody o zjednodušenom vydávaní víz s Ruskom

Praha 31. augusta (TASR) – Európska únia úplne zastaví platnosť dohody s Ruskom o zjednodušení vydávania víz. Po rokovaní ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ to v stredu oznámil šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Rozhodnutie je ďalším sankčným opatrením v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, AFP a Reuters.



Rozhodnutie je výsledkom dvojdňového zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci, ktoré sa v stredu skončilo v Prahe. Ruskí občania budú teraz na víza do Únie čakať dlhšie a platiť za ne viac. Borrell očakáva, že to výrazne obmedzí vydávanie víz štátmi EÚ.



Ministri rokovali aj o návrhoch na úplný zákaz vydávania víz Rusom, v tejto otázke však medzi krajinami Únie nepanuje zhoda. Za zákaz sú najmä východné a severské členské štáty. Proti sú Nemecko či Francúzsko, podľa ktorých by to bol kontraproduktívny krok brániaci cestovať na Západ napríklad ruským disidentom.



Borrell na tlačovej konferencii povedal, že účastníci zasadnutia v Prahe sa zhodli, že vzťahy s Moskvou "nemôžu fungovať ako zvyčajne". Úplné zastavenie dohody o uľahčení vydávania víz má podľa neho zabrániť, aby ruskí žiadatelia vstupovali do schengenského priestoru cez krajiny s voľnejšími predpismi, na čo už niekoľko týždňov naliehali členovia Únie susediaci s Ruskom, píše DPA.



Borrell tiež priblížil, že od polovice júla sa podstatne zvýšil počet ľudí prekračujúcich hranice Ruska smerom do susedných štátov EÚ. "To sa stalo bezpečnostným rizikom pre tieto susedné štáty," dodal. "Okrem toho sme videli mnoho Rusov cestovať za oddychom a nákupmi, akoby na Ukrajine žiadna vojna nezúrila."



EÚ a Rusko uzavreli dohodu o vzájomnom zjednodušení vydávania víz v roku 2007. Po ruskej invázii na Ukrajinu z konca februára pozastavila Únia jej platnosť pre ruských podnikateľov, vládnych predstaviteľov a diplomatov.