EÚ zatiaľ neusporiada mimoriadny summit lídrov o variante omikron

Brusel 1. decembra (TASR) - Európska únia sa rozhodla zatiaľ neusporiadať mimoriadny virtuálny summit lídrov o koronavírusovom variante omikron. V stredu to povedal nemenovaný predstaviteľ Únie, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AP.



Dvadsaťsedem ministrov zdravotníctva EÚ bude prvýkrát zasadať k situácii okolo omikronu na budúci týždeň, v utorok 7. decembra, potom sa touto témou budú zaoberať lídri EÚ, a to 16. decembra na riadne naplánovanom summite. Predstaviteľ to povedal pod podmienkou zachovania anonymity, pretože špeciálny summit nebol oficiálne oznámený.



O usporiadaní mimoriadneho summitu sa diskutovalo niekoľko dní, ale bolo ťažké nájsť časové okno vyhovujúce všetkým lídrom EÚ. Takisto nebolo jasné, o čom presne by mali lídri rozhodovať, keďže o novom variante koronavírusu sa toho ešte veľa s istotou nevie. Prvýkrát ho zistili v Juhoafrickej republike (JAR), následne v regióne južnej Afriky a rozšíril sa aj do iných častí sveta.



Členské štáty EÚ a Európska rada budú vývoj denne pozorne sledovať, píše AP.



K utorku bolo hlásených 44 prípadov nákazy omikronom v 11 štátoch EÚ, oznámilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Dodalo, že väčšina prípadov súvisí s cestovaním do Afriky.



Mimo EÚ a južnej Afriky sa nákaza omikronom objavila na takých miestach ako Austrália, Kanada, Británia a Izrael.



O novom variante je ešte málo poznatkov. Nie je známe ani to, či je nákazlivejší, pričom toto podozrenie má niekoľko zdravotníckych úradov, či majú ním infikovaní ľudia ťažší priebeh ochorenia a či oslabuje účinky súčasne podávaných vakcín.