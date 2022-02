EÚ zavádza ďalšie opatrenia voči Rusku, uzatvára aj vzdušný priestor

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel 27. februára (TASR) - Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v nedeľu oznámili ďalšie opatrenia voči Rusku vrátane uzavretia vzdušného priestoru EÚ pre ruské lietadlá. Opatrenia zasiahnu aj bieloruský režim. Informuje spravodajca TASR z Bruselu.Šéfka eurokomisie vo vyhlásení pre médiá upozornila, vôbec po prvýkrát vo svojej histórii bude EÚ financovať nákup a dodávku zbraní a ďalšieho obranného vybavenia pre krajinu, ktorá sa ocitla pod ozbrojeným útokom." priznala Von der Leyenová.Zároveň dodala, že Únia opäť posilňuje svoje sankcie voči Kremľu a tiež voči bieloruskému režimu." uviedla. "" vysvetlila šéfka exekutívy EÚ. Spresnila, že tieto lietadlá už nebudú môcť pristávať na území EÚ a ani z neho vzlietať, a takisto nebudú môcť uskutočňovať prelety ponad územím jej členských krajín.To sa bude vzťahovať na každé lietadlo, ktoré vlastní, prenajíma alebo inak kontroluje ruská právnická alebo fyzická osoba. Von der Leyenová dodala, že sa to vzťahuje aj na súkromné lietadlá ruských oligarchov.Ako druhý bezprecedentný krok sa EÚ rozhodla zakázať pôsobenie ruskej mediálnej mašinérii na jej území. Podľa Von der Leyenovej to znamená, že ruským štátom vlastnené médiá Russia Today (RT) a Sputnik, ako aj ich dcérske spoločnosti, už nebudú môcť šíriť "".Do tretice sa EÚ v nedeľňajšom rozhodnutí zamerala aj na "" vo vojne proti Ukrajine - na režim Alexandra Lukašenka v Bielorusku - uvádza von der Leyenová vo vyhlásení.Nový balík sankcií má postihnúť najdôležitejšie sektory bieloruskej ekonomiky, čo znamená zastavenie bieloruských vývozov produktov z minerálnych palív, tabaku, dreva, cementu, železa a ocele. Únia okrem toho voči Bielorusku rozšíri aj vývozné obmedzenia, ktoré už zaviedla na tovary s dvojakým použitím pre Rusko.Nové sankcie Bruselu postihnú aj tých Bielorusov, ktorí pomáhajú ruskému vojnovému úsiliu.V neposlednom rade Von der Leyenová uviedla, že krajiny EÚ "" vítajú tých Ukrajincov, ktorí museli utiecť pred Putinovými bombami.Predsedníčka EK takisto pripomenula, že Európska únia spolu so Spojenými štátmi a ďalšími západnými partnermi v sobotu večer oznámila nové sankcie voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.