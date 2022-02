EÚ zavádza systém vesmírnej konektivity

Brusel 15. januára (TASR) - Európska únia v utorok začala plniť svoje vesmírne ciele cez dve iniciatívy – návrh nariadenia o bezpečnej vesmírnej konektivite a spoločné oznámenie o prístupe EÚ k manažmentu vesmírnej prevádzky. Informoval o tom spravodajca TASR na základe oznámenia Európskej komisie (EK).



Komisia pripomenula, že vesmírne technológie uľahčujú náš každodenný život a prispievajú k digitálnejšej, zelenšej a odolnejšej budúcnosti našej planéty. Vesmírny program EÚ ako vesmírnej veľmoci už dnes poskytuje cenné údaje a služby pre široké každodenné využitie od dopravy, poľnohospodárstva až po reakcie na krízu či boj proti zmene klímy.



"Dnešné iniciatívy pomôžu zachovať efektívnosť a bezpečnosť súčasných aktív a zároveň rozvíjať špičkové európske vesmírne technológie, ktoré budú slúžiť našim občanom a hospodárstvu," uvádza sa vo vyhlásení eurokomisie.



V digitálnom svete má vesmírna konektivita strategický význam pre odolnosť EÚ, aktivuje jej hospodársku silu, digitálne líderstvo a technologickú suverenitu či konkurencieschopnosť a spoločenský pokrok. Komisia preto predložila ambiciózny plán vytvorenia bezpečného vesmírneho komunikačného systému EÚ.



Ten má dlhodobo zaistiť nepretržitý celosvetový prístup k bezpečným a lacným službám satelitnej komunikácie, bude podporovať ochranu kritickej infraštruktúry, dohľad, vonkajšie činnosti, krízové riadenie a aplikácie, ktoré sú rozhodujúce pre hospodárstvo, bezpečnosť a obranu členských štátov EÚ. Umožní súkromnému sektoru poskytovať komerčné služby, cez ktoré sa môžu európski občania a podniky dostať k rozšírenému, spoľahlivému a rýchlemu pripojeniu, a to aj v "mŕtvych komunikačných pásmach".



Tento systém zároveň zabezpečí konektivitu geografických oblastí strategického záujmu, napríklad Afriky a Arktídy, ktorá tvorí súčasť stratégie EÚ Global Gateway.



Vesmírny bezpečný komunikačný systém EÚ sa snaží uspokojiť aj zvýšené a premenlivé potreby vládnych používateľov. Jeho súčasťou budú najnovšie kvantové komunikačné technológie bezpečného šifrovania.



Celkové náklady sa odhadujú na šesť miliárd eur. V rokoch 2022 až 2027 prispeje EÚ na program sumou 2,4 miliardy eur.



Touto iniciatívou sa posilní konkurencieschopnosť vesmírneho ekosystému EÚ, keďže nová infraštruktúra by priniesla hrubú pridanú hodnotu 17 až 24 miliárd eur a ďalšie pracovné miesta vo vesmírnom priemysle EÚ.



Vzhľadom na exponenciálny nárast počtu družíc na obežnej dráhe, malých družíc a súkromných iniciatív vo vesmíre je ohrozená odolnosť a bezpečnosť vesmírnych aktív EÚ a jej členských štátov. Ak EÚ chce, aby boli jej vesmírne činnosti životaschopné, musí zachovať bezpečný, chránený a udržateľný vesmír. Preto sa do popredia záujmu verejnej politiky dostáva manažment vesmírnej prevádzky, ktorý si vyžaduje, aby Únia okamžite a spoločne zasiahla v prospech bezpečného, chráneného a udržateľného využívania vesmíru pre budúce generácie.



Cieľom manažmentu vesmírnej prevádzky je vypracovať konkrétne iniciatívy, vrátane operácií a právnych predpisov, na podporu bezpečného, chráneného a udržateľného využívania vesmíru a zároveň zachovať strategickú autonómiu a konkurencieschopnosť priemyslu EÚ.



Prístup EÚ sa zameriava na štyri prvky: posudzovanie civilných a vojenských požiadaviek; posilnenie a zlepšenie technologickej spôsobilosti identifikovať a sledovať kozmické lode a vesmírny odpad; stanovenie vhodného normatívneho a legislatívneho rámca a vytváranie medzinárodných partnerstiev v oblasti manažmentu vesmírnej prevádzky.