EÚ zavedením stratégie pre drony 2.0 vytvára rozsiahly trh s dronmi

Brusel 29. novembra (TASR) - Európska komisia prijala v utorok európsku stratégiu pre drony, ktorú označila číselným symbolom 2.0. Tento projekt stanovuje víziu ďalšieho rozvoja európskeho trhu s bezpilotnými lietadlami. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že základy komplexnej politiky Európskej únie v oblasti dronov buduje už od roku 2014.



Nová stratégia stavia na bezpečnostnom rámci Európskej únie pre prevádzku a stanovovanie technických požiadaviek bezpilotných lietadiel, ktorý je zároveň svetovo najvyspelejší. Stanovuje tiež, ako môže EÚ vykonávať rozsiahle komerčné operácie bezpilotných lietadiel a súčasne ponúkať v tomto sektore nové príležitosti.



Vďaka komplexnému regulačnému rámcu Európskej únie mohli drony lietať bezpečne státisíce hodín na európskej oblohe, napríklad pri prieskume infraštruktúry, monitorovaní únikov ropy alebo odbere vzoriek pôdy. Projekty týkajúce sa používania dronov na lekárske potreby – napríklad prepravu lekárskych vzoriek medzi zdravotníckymi zariadeniami – dosiahli tiež značný pokrok.



Implementácia takzvaného U-space – čiže európskeho systému jedinečného na svete z hľadiska bezpečného riadenia dronov –, ku ktorej príde v v januári 2023, vytvorí priestor pre ďalšie zvýšenie prevádzky týchto strojov.



Komisia sa však chce uistiť, že spoločnosť podporuje používanie dronov. S cieľom riešiť obavy týkajúce sa hluku, bezpečnosti a súkromia preto nová stratégia vyzýva národné, regionálne a miestne samosprávy, aby zabezpečili, že služby poskytované dronmi budú v súlade s potrebami občanov.



Stratégia Európskej komisie predpokladá, že do roku 2030 sa stanú súčasťou európskeho života pohotovostné služby poskytované civilnými dronmi, mapovanie, zobrazovanie, inšpekcia a dohľad v rámci platných právnych rámcov, ako aj urgentné dodávky malých zásielok, ako sú biologické vzorky či lieky. Okrem toho sa očakáva nárast inovatívnych služieb leteckej mobility, ako sú letecké taxíky poskytujúce pravidelné dopravné služby pre cestujúcich, spočiatku s pilotom na palube, ale s konečným cieľom úplnej automatizácie ich prepravy.



Eurokomisia spresnila, že uvoľnenie potenciálu trhu a služieb Európskej únie s dronmi si vyžaduje identifikáciu kritických technologických stavebných blokov, ako sú umelá inteligencia, robotika, polovodiče a vesmírne služby a mobilné telekomunikácie. Európskej únii to pomôže vybudovať inovatívny a konkurencieschopný sektor bezpilotných lietadiel, čím sa zníži jej strategická závislosť.



Exekutíva EÚ začne pracovať na 19 operačných, technických a finančných hlavných akciách stratégie pre drony s cieľom vybudovať správne regulačné a komerčné prostredie pre trh s dronmi. Znamená to prijatie spoločných pravidiel pre letovú spôsobilosť, ale aj nové požiadavky na výcvik pre pilotov lietadiel na diaľku, ďalej eVTOL (elektrický vertikálny vzlet a pristátie s posádkou), či financovanie on-line platformy na podporu miestnych zainteresovaných strán a priemyslu implementujúceho udržateľnú inovatívnu leteckú mobilitu.



Zároveň aj vypracovanie strategického plánu technológie dronov s cieľom identifikovať prioritné oblasti výskumu a inovácií; zníženie existujúcej strategickej závislosti a zabránenie vzniku nových; a v neposlednom rade definovanie kritérií pre dobrovoľné označenie dronu schváleného pre kybernetickú bezpečnosť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)